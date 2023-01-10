حزب الله – التيّار: ماذا بعد تفاهم أدّى قسطه؟

Posted on by martyrashrakat

الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023

نقولا ناصيف

لا جلسة لمجلس الوزراء لا يوافق حزب الله سلفاً على جدول اعمالها (هيثم الموسوي)

ما خلا معايدة الاعياد، التواصل مقطوع تماماً بين حزب الله والتيار الوطني الحر. لا احد يتقدم نحو الآخر. بمرور الوقت دونما وسطاء جديين او حوار مباشر لاصلاح ذات البين – وكل منهما يلقيه على الآخر – فإن الشرخ بينهما يتسع. دونما ان يعلنا الطلاق كأنما سيتطلقان

ما يجري منذ غداة جلسة مجلس الوزراء في 5 كانون الاول المنصرم والسجالات المباشرة وغير المباشرة التي تلته، غير مسبوق في علاقة حزب الله والتيار الوطني الحر. مع ان كليهما يقولان انهما لا يتخليان عن «تفاهم مار مخايل»، الا ان الواقع يشي بعدما عمّر اكثر من عقد ونصف عقد من الزمن بأنه ادى قسطه وانتهى. ذروته بعد عشر سنوات على ابرامه بين الطرفين، كان في انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016. مذذاك لم يعد ثمة دَيْن للتيار في ذمة حزب الله مستمد من الوعد الذي قطعه امينه العام السيد حسن نصرالله للرئيس السابق، وهو الوصول به الى رئاسة الدولة.

بين مَن يُفترض انهما لا يزالان حليفين، حسابات مختلفة بعيدة من الوعود والتعهدات الاخلاقية كي ترتبط مباشرة بواقعية توازن القوى الدائر من حول معضلتين حاليتين: انتخابات الرئاسة وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. حيالهما غَاليَا في التباعد: يرفض النائب جبران باسيل ما يصرّ عليه نصرالله وهو انتخاب سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية، ويرفض حزب الله ما يتمسك به باسيل وهو منع حكومة ميقاتي من الاجتماع وحصر اي نشاط لها باصدار مراسيم جوالة معطوفة على توقيع الوزراء الـ24 لكل منها. ليس ثمة باب مشكلة ثالثة في الوقت الحاضر على الاقل، الا ان كلتي المعضلتين كافيتان كي لا يلتقيا.

لا يزال حزب الله لا يخفي امتعاضه مما سمعه من باسيل غداة جلسة مجلس الوزراء في 5 كانون الاول. هو كذلك غير مقتنع بالتصحيح الذي اعقب به اتهامه الحزب بعدم الايفاء بتعهده له والاخلال بصدقه معه، من ثم حصر باسيل الاتهام بمسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا. كلا الاتهام والتصويب الملحق به لم يرضيا الحزب آخذاً ببضعة اسباب:

اولها، لم يعد يسعه تحمّل تهديده بفك تحالف التيار الوطني الحر معه كلما اختلفا على اي من الخيارات والاقتناعات والمواقف السياسية. احدثها بمغالاة غير مبررة مشكلتا انتخابات الرئاسة والحكومة. للحزب ان يقرر خياراته دونما ان يلزم حلفاءه بها ولهم ان يسلكوا الخيار المعاكس اذا شاووا. ليس اسطع دليل على ذلك سوى ما رافق انتخاب عون رئيساً عام 2016. انقسم البيت الشيعي على نفسه حيال عون. رشحه الحزب بينما عارضه الرئيس نبيه برّي. كلاهما ذهبا الى مجلس النواب مختلفين بتصويتين متناقضين وصار اخيراً الى انتخاب عون رئيساً. انتهى الخلاف لحظتذاك. ما امكن الحزب معالجته مع توأمه في الثنائي الشيعي – وله الاولوية غير المنازع عليها – يسع اي طرف آخر اقل اهمية الاتعاظ به. خيارات الحزب ملكه شأن خيارات الآخرين ملكهم. في ذلك مغزى قول نصرالله انه لن يتخلى عن «تفاهم مار مخايل»، وللتيار اتخاذ القرار التالي اذا رامَ.

لحزب الله خياراته غير الملزمة لحلفائه ولهم ان يسلكوا الطريق المعاكسة

ثانيها، عُزيت حملة باسيل على الحزب الى ما قيل عن تلقيه وعداً من صفا بعدم التئام حكومة ميقاتي في 5 كانون الاول. اكد باسيل انه تبلغ الوعد بينما نفاه صفا. في نهاية المطاف، في حسبان الحزب، ما قيل في الاسابيع الاخيرة لم يُقل من قبل طوال السنوات المنصرمة منذ عام 2006 في كل مرة اختلفا. صفا هو القناة الفعلية لتواصل باسيل مع الحزب ما لم يُدعَ الى مقابلة امينه العام. هو كذلك شريكه في صنع الائتلافات التي رافقت انتخابات 2018 و2022، كما في استحقاقات دستورية وقانونية وسياسية اخرى، على مرّها لم يؤتَ يوماً على التهديد بفك التفاهم. ما لا يخفيه الحزب ويقاسمه اياه لأسباب مختلفة التيار، ان كليهما في مناقشات داخلية داخل التنظيمين وصلا الى ما يشبه الاقتناع بأن «تفاهم مار مخايل»، بالصيغة الام، قد انتهى اخيراً ولا بد من صيغة بديلة مختلفة. ذلك ما يلتقي الطرفان عليه وهو انه ادى قسطه.

ثالثها، بقوله انه يترك للتيار الوطني الحر خيار البقاء في التفاهم او مغادرته، جزم نصرالله بتمسكه بالمقاربة الحالية لمعضلتي الرئاسة والحكومة. مغزى المدلى به ان على رئيس التيار الالتحاق بحليف التفاهم او التغريد – اذا شاء – خارج السرب. في الاولى لن يتخلى عن فرنجيه وإن لم يرشحه الى الآن، وفي الثانية ثمة آلية أخطر ميقاتي بها مفادها الآتي: لأن حزب الله يدرك انه بات القادر على تقرير مصير التئام مجلس الوزراء او عدمه بعدما استقر الوزراء المشاركون على 16 وزيراً وهم ثلثا الحكومة، فإن نصاب انعقاده رهن ارادة حزب الله. قراره بذلك انه لن يشارك في جلسة – وسيتسبب اذذاك في تعطيل نصابها القانوني – لم يطلع سلفاً على جدول اعمالها والبنود الضرورية الملحة والموجبة الاقرار والموافقة عليها.

يحتاج حزب الله الى حكومة ميقاتي في الوقت الضائع الى حين انتخاب رئيس للجمهورية دونما ان يقترن موقف الدعم هذا بالاطلاق. الا انه يفضّل كذلك – وهو مصدر قوته المنبثقة من امساكه بنصاب الانعقاد – وقوع جلسات بأوسع تفاهم داخلي بين الافرقاء المشاركين فيها. تنبّه ايضاً الى ان الفريقين المتناحرين، ميقاتي وباسيل، يحاولان الاشتباك على ارضه. كل منهما يريد كسب معركته على الآخر من خلاله.

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Filed under: Hezbollah, Lebanon | Tagged: FPM, Jebran Bassil, Leb Presidential elections, Mar Mikhayel Church agreement, Najib Miqati |