يسألونك عن الحرس الثوري قل هو عين إيران ودرعها الحصين…

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الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023

محمد صادق الحسيني

ماذا يعني الحرس الثوي الإيراني بالنسبة لإيران شعباً وحكومة وثورة إسلامية وقيادة عليا؟

ولماذا يُستهدف من قبل القوى الاستعمارية والرجعية دوماً؟

من حق الرأي العام العربي والعالمي ان يعرف من هو هذا الجيش المنيع الذي تحاول أميركا عبثاً النيل منه، ولات حين مناص!

نبدأ من حيث اشتعلت المواجهة بأعلى درجاتها بين هذه الأميركا عدوة الشعوب وقائدة الغرب الجماعي وبين ذاك الحرس الثوري أحد أذرع شعوب العالم التواقة للحرية والعدالة، ساعة قرّر نمر الامبريالية المتوحشة، الجريح دونالد ترامب، اغتيال قائد الشرق الأسطوري الشجاع الحاج قاسم سليماني ورفيقه في النضال العالمي، القائد المغوار أبو مهدي المهندس في مطار بغداد بعد أن هشما صورة أميركا وأدواتها في الميدان على امتداد ساحات الحرب والنزال، ومن ثم فليعلم من يهمّه الامر كما يلي:

اولا ـ بات على الرأي العام ان يعلم جيداً بانّ الحرس الثوري هذا هو من قام بإجبار كلّ قواعد الامبريالية في المنطقة ان “تقف على اجر ونص” لساعات طويلة عندما وجه صواريخه الى كلّ قواعد الشرّ والاحتلال في المنطقة وهدّد بالانتقام من الأميركيين في كلّ قواعدهم بدءاً بدكّ قاعدة العديد الأميركية في الدوحة قبل ان يدكّ عين الأسد قرب بغداد، ما دفع أمير قطر بالهرولة يومها، الى طهران موفداً من الأميركيين، حاملاً معه ٣ مليار دولار عداً ونقداً متوسّلاً تجنيب بلاده من عواقب مثل هذه المواجهة ومقدّماً الأعذار لإعفائه من كلفة مثل هذا العقاب اولاً ومن ثم واعداً الإيرانيين بمناقشة موضوع انسحاب الجيوش الأجنبية على مراحل مع كبيرهم الذي علمهم السحر…

ثانيا ـ انّ الحرس الثوري هو من أوقف العدوان والحرب الكونية على الجمهورية الإسلامية التي تزعّمها نظام صدام، عندما سطر أسطورة التلاحم بين الجيش والشعب والمقاومة وسجل نقلة نوعية في الحروب الكلاسيكية العالمية يوم عبر نهر اروند (شط العرب) وعمل إنزاله الشهير خلف خطوط العدو الذي فاق إنجاز النورماندي في الحرب العالمية الثانية، ما أجبر المعادلة الدولية التي وقفت خلف صدام ببدء العدّ العكسي للانسحاب وإذعان العدو بالهزيمة والاندحار.

ثالثا ـ الحرس الثوري الإيراني شريك أساسي في كلّ ملاحم البطولة التي سطرها ولا يزال حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين على امتداد العقود الماضية ما سجل انتصارات باهرة للصديق وانسحابات مذلة للعدو تحدث لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي دون تقديم ايّ تنازلات بالسياسة.

رابعا ـ الحرس الثوري هو من استطاع ان يكون شريكاً أساسياً في الإمساك بداعش من حلقومها في سورية ويخنقها ويطهّر سورية منها مرة واحدة والى الأبد مما سجل نصراً عظيماً لتلاحم القوى الثورية العربية والإسلامية في العالم هو الأول من نوعه في منطقتنا بعد ان كان قد أصبح من التاريخ الغابر بسبب سلسلة التنازلات المذلة للرجعية العربية.

خامساـ الحرس الثوري هو من كشف واعتقل كاووس امامي الجاسوس الخطير، وهو الذي كان مكلفاً بالتجسّس على المراكز العسكرية الحساسة والخطيرة الخاصة بمواقع إطلاق الصواريخ تحت غطاء بيئي، ذريعته الظاهرية ما عُرف بمشروع حماية الفهود الإيرانية من الانقراض!

سادسا ـ الحرس الثوري هو الذي استطاع إبعاد داعش عن العاصمة العراقية بغداد بعد ان كانت على مشارفها، وبذلك أنقذ العراق من كارثة السقوط الحتمية.

سابعا ـ الحرس الثوري الإيراني شريك أساسي في الدفاع عن أمن وسيادة ووحدة أراضي العراق وكذلك في انطلاق ملحمة الحشد الشعبي العراقي دفاعاً عن العراق العظيم شعباً ومقدسات وعن الأمن القومي الإيراني أيضاً.

ثامنا ـ الحرس الثوري الإيراني شريك أساسي في مشروع كلّ التشكيلات الرديفة في سورية لا سيما الدفاع الوطني بالتنسيق الكامل مع القصر الجمهوري (القيادة العليا) والجيش العربي السوري دفاعاً عن أمن وسيادة ووحدة الأراضي السورية وعن المقدسات فيها وعن الأمن القومي الإيراني أيضاً.

تاسعا ـ الحرس الثوري هو الذي استطاع ان يخرج العشرات إنْ لم يكن المئات من مشاريع البناء والتأسيس لدولة عصرية في إيران، من أيدي المستثمرين او بالأحرى الناهبين الأجانب ليضعها بأيد محلية وطنية في خدمة العباد والبلاد.

عاشرا ـ الحرس الثوري هو من كشف وفضح ومن ثم تمكن من الإحاطة التامة بكلّ مشروع الحرب الناعمة التي دبّرتها أجهزة استخبارات عالمية وإقليمية ضدّ إيران انطلاقاً من فرنسا والتي انتهت باستدراج متزعّمها العميل روح الله زم، الى إيران ومن ثم تفكيك المشروع والقضاء عليه.

حادي عشر ـ الحرس الثوري هو الذي استطاع إحداث نقلة نوعية في الصناعات النفطية الإيرانية من خلال بناء واحدة من أضخم وأهمّ مصافي تكرير النفط وإنتاج البنزين المسمّاة بنجمة الخليج الفارسي، والتي نقلت إيران من موقع المستورد للبنزين الى موقع المصدّر، وهو من أبدع في مهام إخضاع الجبروت الأميركي للإرادة الشعبية الإيرانية في هذا المجال عندما نقل هذه المادة الحياتية المهمة الى فنزويلا المحاصرة بأسطول من الناقلات عبر البحار والمحيطات تحت حراسة الأسطول الحربي الإيراني.

ثاني عشر ـ الحرس الثوري هو من هرع بكلّ قواه الى المحافظات الإيرانية التي فجعت بالسيول وأنقذها من الخراب الشامل والدمار الكبير، وابتسامات الحاج قاسم سليماني الموثقة بالصوت والصورة وسط السيول وبين الناس وهو يطمئنهم بالقول “كلو خير ملو خير…” لا زالت شاهدة على ذلك.

ثالث عشر ـ الحرس الثوري هو من قام بكشف واعتقال الجاسوسة نازنين زاغري وبادلها مع الانجليز بـ ٤٠٠ مليون جنيه استرليني دخلت خزانة الحكومة.

رابع عشر ـ الحرس الثوري هو الذي أوجد مظلة حماية أمنية لكلّ تحركات المسؤولين الإيرانيين في الداخل والخارج وكان المنقذ لهم دوماً من أفخاخ التجسّس وحمايتهم منها وإنقاذهم عند الضرورة من وسط شباك العدو.

خامس عشر ـ الحرس الثوري هو من قام بإنجاز وبناء عدة مصافي تكرير نفط ضمن مشاريع الحكومة وهي مشاريع الحقول 13 و15 و16 و22 و23 و24 ووضعها في خدمة الشعب…

سادس عشر ـ الحرس الثوري هو من بنى وأنجز الرصيف والميناء اللازمين لاستخراج الغاز من حقل پارس الجنوبي المشترك بين إيران وقطر.

سابع عشر ـ الحرس الثوري هو الذي وأد فتنة المدعو عبد الملك ريگي متزعّم ما عُرف بـ “جيش العدل” المدعوم من عدة أجهزة استخبارات إقليمية لفتح ثغرة أمنية كبيرة على الحدود الشرقية لإيران، بعد ان تمكن من استدراجه وإنزال الطائرة التي كانت تقله في طريقها الى أفغانستان للنزول مجبرة في طهران ومن ثم محاكمته وإعدامه.

ثامن عشر ـ الحرس الثوري هو من أبدع في بناء السدود داخل البلاد فكانت أياديه البيضاء في سدّ كرخة الشهير والذي أحدث نقلة نوعية في مشروع السدود فأصبحت بفضله هذه الصناعة صناعة وطنية تفخر بها إيران شعباً وحكومة وقيادة.

تاسع عشر ـ الحرس الثوري هو الشريك الأساسي في تطوير تقنيات التسليح وحرب الصواريخ والطائرات المُسيّرة ما جعل نظام الرياض يترنح تحت ضربات أبطال اليمن الأشداء وتكاد قبيلة آل سعود تستجدي وقفاً لإطلاق النار يحفظ لها بعض ماء وجهها ولا تلاقيه.

عشرون ـ الحرس الثوري شريك أساسي في معركة تحرير مضائق وخلجان الأمة الاستراتيجية من هيمنة وسيطرة الأميركان وأذنابهم الصغار من هرمز الى باب المندب.

واحد وعشرون ـ الحرس الثوري هو من وقف لأول مرة بوجه بريطانيا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وكسر جبروتها وأغرق غرورها في مياه الخليج الفارسي الذي ظلّ لمدة قرون عنواناً لقرصنة بحّارتها عندما اعتقل نخبتهم ولقنهم درساً لن ينسوه الى الأبد، كما كان هو من كسر أبّهتهم يوم أوقف سفينتهم وأجبرهم على إطلاق السفينة الإيرانية التي احتجزوها في جبل طارق دون تقديم تنازلات سياسية، وإنما من باب العين بالعين والبادي أظلم.

اثنا وعشرون ـ الحرس الثوري هو من كسر عنفوان المارينز الأميركيين وأطاح بعنجيّتهم وغطرستهم عندما اعتقل نخبتهم ونقلهم الى سواحل إيران الإسلام والثورة وهم مطأطئي الرؤوس ورافعين أيديهم علامة الاستسلام وهم يتبوّلون.

ثلاث وعشرون ـ الحرس الثوري هو من يحفظ ويصون أمن المطارات وأمن كبار المسؤولين وكافة الديبلوماسيين وهو من أحبط عشرات من محاولات اختطاف الطائرات الإيرانية المدنية لينجّي بذلك أرواح الآلاف من مواطني الشعب الإيراني العظيم.

أربع وعشرون ـ الحرس الثوري هو من أسقط فخر الصناعات العسكرية الأميركية ـ غلوبال هوك ـ وجعلها تتناثر فوق مياه الخليج الفارسي ثم نزل غواصوه ليجمعوا قطعها ويعيدوا تجميعها وسط ذهول قادة الإدارة الأميركية وحكام العالم وخبرائهم.

خمسة وعشرون ـ الحرس الثوري هو من استطاع بكلّ فخر اختراق منظومة طائرة الأميركية وإدخالها ضمن منظومته لتعمل بإرادته وتحط سالمة على أرض الإسلام والثورة وتصبح من غنائم الحرب دون ان ينبس الأميركي المتغطرس ببنت شفة ولا يجرؤ على الرد.

ستة وعشرون ـ الحرس الثوري هو من أعطى أسرار هذه الطائرة الأميركية المتقدّمة للروس وحصل مقابل ذلك على تكنولوجيا سلاح روسي سري متقدم.

سبعة وعشرون ـ الحرس الثوري هو من أقنع الرئيس بوتين بضرورة الدخول بقوة على حرب مكافحة الإرهاب في سورية وشرح للقيادة العليا الروسية على مدى أكثر من ساعتين في لقاء تاريخي استثنائي بين الجنرال سليماني والرئيس بوتين، بأنّ الدفاع عن تخوم موسكو وأسوار الكرملين يبدأ من دمشق تماماً كما هو الحال بالنسبة لطهران.

ثمانية وعشرون ـ الحرس الثوري الإيراني هو من أسقط المُسيّرة الإسرائيلية “هرمس” قرب منشأة نطنز النووية.

تسعة وعشرون ـ الحرس الثوري هو من حشد وعبّأ العالم الإسلامي دفاعاً عن الأماكن المقدسة في سورية فكانت ملاحم “الفاطميون” الأفغان و”الحيدريون” العراق و”الزينبيون” الباكستان.

ثلاثين ـ الحرس الثوري هو من أدار وبنى وجهّز وشيّد الجسور والطرق السريعة في البلاد.

واحد وثلاثين ـ الحرس الثوري هو من ساهم بشكل قوي وأساسي في الصناعات الحساسة الدقيقة وكان يسلّمها للصناعيين لحماية الصناعات الوطنية وتسهيل عمل الصناعيين الوطنيين المناهضين للتبعية.

اثنان وثلاثين ـ الحرس الثوري هو من قام بالالتفاف على قرارات العقوبات الاقتصادية الدولية الظالمة فكان العون الأساس للدولة والمجتمع في الوصول الى ما يحتاجانه من السوق العالمية في الصناعات العسكرية والمدنية.

ثلاثة وثلاثين ـ الحرس الثوري هو من أغنى مراكز البحث العلمي من خلال إدارة أو المشاركة في عدة مشاريع بحثية وعلمية استطاعت بصورة ممتازة من إيجاد تلاحم كبير وفعّال بين الجامعات والمراكز الصناعية مما رفع مستوى البلاد عالياً بين الامم والدول.

اربعة وثلاثين ـ الحرس الثوري هو من كشف واعتقل وحقق مع الجواسيس والخونة الذين تلطخت سمعتهم وأياديهم في قتل واغتيال علماء الذرة الإيرانيين.

خمسة وثلاثين ـ الحرس الثوري هو من أجبر حكام الإمارات على العدول عن قرارهم بإغلاق منافذ العملة الصعبة لإيران باستخدام الطرق المناسبة.

ستة وثلاثين ـ الحرس الثوري هو من أحدث نقلة نوعية في وسائل الدفاع الشعبي وحماية مكتسبات النظام الإسلامي والدولة والمجتمع الإيرانيين من خلال تشكيل جيش التعبئة المليوني الذي استطاع قهر أعداء الثورة الداخليين ووأد كلّ وسائل الفتنة والإرهاب في كلّ أنحاء البلاد وحماية حدود الولاية فكان رأس حربة ولاية الفقيه الضاربة جذورها في أعماق البلاد والعباد.

سبعة وثلاثين ـ الحرس الثوري هو من أسّس لنظام صناعة الصواريخ البعيدة المدى والدقيقة وبنى مدن الصواريخ تحت الأرض مطيحاً بذلك بنظرية التفوق الجوي للامبريالية وقوى الرجعية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ماؤسلب النوم من الأعداء وجعل البلاد الإيرانية من أقصاها الى أقصاها آمنة ومستقرة.

ثمانية وثلاثين ـ الحرس الثوري الإيراني المساهم الأساس في حماية سورية من الغزو الأميركي ومنع دمشق من السقوط بيد الأميركيين عندما هدّد إدارة أوباما بدك قواعد وأساطيل بلاده إذا ما تجرأ على المسّ بالأرض السورية وكلكم يتذكر تهديد سليماني للأميركيين بأن يحملوا توابيتهم معهم إذا قرّروا النزول على الأرض السورية وإعلان التعبئة العامة في صفوف الحرس الثوري بالقول بأنّ الشام ستكون معراجنا الى السماء ووجه مئات الآلاف من الصواريخ الى الكيان الصهيوني وكلّ قواعد أميركا البرية والبحرية.

تسعة وثلاثين ـ الحرس الثوري هو من حمى صيادي إيران في البحر وهو من حمى تجارة النفط الإيرانية ووصولها الى أعالي البحار آمنة، وهو من أذلّ الأميركيين في الخليج الفارسي وبحر عمان وأجبرهم على التخاطب مع الجمهورية الإسلامية بكلّ تأدّب وخضوع وأجبرهم صاغرين للتخاطب مع الإيرانيين باللغة الفارسية.

اربعين ـ أخيراً وليس آخراً انه الحرس الثوري من كان الحاضنة التي تربّى فيها وكبر وترعرع الفريق الجنرال الحاج قاسم سليماني المارد الأسطوري وصاحب المدرسة العسكرية الفريدة، الذي تمكن عملياً من توحيد ساحات المسلمين والعرب ودمائهم باتجاه القدس الشريف حتى أصبحنا في الفصل الأخير من الهجوم الاستراتيجي لتحرير فلسطين وتغيير الأقدار وإعادة رسم جغرافيا العالم وكتابة تاريخه من جديد على قاعدة الاستعداد ليوم قيامة دولة القسط والعدل العالمية بعد ان انتقل مركز ثقل التوازن الدولي لأول مرة في التاريخ الحديث من الغرب الى الشرق.

هذا هو الحرس الثوري عين إيران ودرعها الحصين ونصير شعوب الشرق التواقة للحرية والاستقلال وبناء شرق جديد من دون “إسرائيل” وأخواتها…!

يوم نبطش البطشة الكبرى.



بعدنا طيبين قولوا الله…

rq70

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Filed under: Iran, Takfiris, USA | Tagged: Abu Mahdi al-Muhandis, Global war on Syria, Iran's Sacred Defense War, Iranian Strikes On US Bases, IRGC, Qassem Suleimani |