عدوان على جنين.. ومقاومون يتصدون لاعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية

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الخميس 26 كانون الثاني 2023

مقاومون من مخيم جنين يتصدون لعدوان إسرائيلي على المخيم شمالي الضفة الغربية، وارتقاء عدد من الشهداء، ووقوع إصابات برصاص الاحتلال في المخيم.

من تصدي أهالي مخيم جنين لاعتداءات قوات الاحتلال

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بارتقاء 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل بينهم سيدة مسنة، وإصابة عدد كبير من الإصابات، جرّاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، في حصيلةٍ غير نهائية.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بارتقاء 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل بينهم سيدة مسنة، وإصابة عدد كبير من الإصابات، جرّاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، في حصيلةٍ غير نهائية.

وأشارت الوزارة إلى وجود 16 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة، مشيرةً إلى أنّ شهداء قسم الطوارئ هم المواطنة ماجدة عبيد، وعبد الله مروان الغول، ومحمد صادق جرار.

ولفتت الوزارة إلى أنّه باستشهاد شهداء جنين اليوم، يرتفع عدد شهداء المخيم منذ بداية العام الحالي إلى 19 شهيداً.

واستشهد الشاب الفلسطيني عز صلاحات برصاص الاحتلال في مخيم جنين، في إثر العدوان على المخيم، بالتوزاي مع منع الاحتلال أطقم الإسعاف من الدخول إليه.

كما أفادت وزراة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب صائب عصام محمود ازريقي (24 سنة)، فيما أصيب 6 آخرين بينها إصابتين خطيرتين بالصدر والفخذ.

#جنين اسشهاد الشاب (صائب عصام محمود ازريقي 24 سنة) و وجود 5 إصابات بينها إصابة خطيرة بالصدر والفخذ. pic.twitter.com/izbhWKvUNO — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 26, 2023

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وصول إصابة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالفخذ إلى مستشفى ابن سينا في جنين، مضيفةً أنّ وضعها حرج للغاية.

كما تحدثت وزارة الصحة عن إصابات بالاختناق في صفوف المرضى بينهم أطفال داخل مستشفى جنين الحكومي نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في تجاه المستشفى.

تغطية صحفية | الصحة: إصابات بالاختـــــ،،ناق في صفوف المرضى بينهم #أطفال داخل مستشفى #جنين الحكومي نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قـــــ،،نابل الغاز تجاه المستشفى . pic.twitter.com/XRDylOlymv — شبكة المقدسي للإعلام (@almakdseymedia) January 26, 2023

كذلك، استهدفت قوات الاحتلال سيارة إسعاف بشكل مباشر في مخيم جنين.

تغطية صحفية: "استهداف مباشر من قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف في مخيم جنين". pic.twitter.com/2wmvIrWbXU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 26, 2023

وانتشرت مشاهد فيديو تظهر جرافات الاحتلال وهي تعبث بالمخيم وتحطّم سيارات المواطنين وتدمر أي عائق أمام الآليات العسكرية خلال اقتحامها للمخيم.

📹 متابعة صفا| جرافات الاحتلال تعيث دماراً في مخيم جنين pic.twitter.com/4qQP73mNvZ — وكالة صفا (@SafaPs) January 26, 2023

عدوان كبير وغير مسبوق على جنين

وشدّدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنّ “الوضع في مخيم جنين حرج”، مشيرةً إلى أنّ “الاحتلال يمنع إسعاف المصابين”.

وأضافت الكيلة أنّ الوزارة تبلغت من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن، مؤكّدةً أنّ “قوات الاحتلال يمنع دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين”.

وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية بأنّ “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على مشفى جنين وأطلقت قنابل غاز في اتجاه المرضى”.

وفي السياق، قال مراسل الميادين إنّ “جيش الاحتلال يستعد لتشكيل القبة الحديدية خوفاً من رد فعل من غزة في أعقاب العملية غير العادية في جنين”.

ووصف العدوان الإسرائيلي بالـ”عدوان الكبير غير المسبوق منذ سنوات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المخيم”.

وتابع أنّ “العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين غير مسبوق منذ سنوات، وهو جريمة منظمة”، مشدداً على أنّ “معظم الإصابات هي في الأطراف العلوية”.

بدورها، ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أنّ “العملية العسكرية في جنين انطلقت بعد معلومات استخبارية من جهاز الشاباك حول نية حركة الجهاد الإسلامي تنفيذ عملية كبيرة ضد أهداف إسرائيلية، وكان الهدف من العملية اعتقال عضو بارز في الحركة”.

25 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس

بالتزامن، رصد مركز المعلومات الفلسطيني، تنفيذ 25 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الـساعات الـ24 الماضية، بينها 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة ومحاولة طعن.

وأوضح المركز بأنّ أعمال المقاومة تتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، حيث تصدى الشبان لاعتداءات المستوطنين أصيب خلالها اثنان من جنود الاحتلال.

كذلك، استهدف مقاومون حاجز قلنديا العسكري بالرصاص، وأطلقوا النار وألقوا العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة في اتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

تغطية صحفية:" مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط بالقدس". pic.twitter.com/1KFfvgYTKJ — فلسطين الآن (@paltimes2015) January 25, 2023

وكان استشهد في مخيم شعفاط الفتى محمد علي محمد علي (16 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات والاشتباكات التي اندلعت دفاعاً عن المخيم، أثناء هدم الاحتلال لمنزل ذوي الشهيد البطل عدي التميمي.

الشهيد محمد علي أبو صلاح من مُخيم شعفاط ، ارتقى برصاص الإحتلال خلال المواجهات التي اندلعت اليوم تزامناً مع هدم منزل الشهيد عدي التميمي.

يا مُدرِك الثارات أدرِك ثأرنا.



مخيم شعفاط ، القُدس. pic.twitter.com/wCFguni2iP — Raghad🇵🇸 (@raghadm48) January 25, 2023

هذا وأطلق المقاومون النار وألقوا الزجاجات الحارقة في اتجاه قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة بيت أمر في الخليل، وخلال اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم.

وألقوا عبوات ناسفة على حاجزي الجلمة ودوتان في محافظة جنين، كما حاول الشهيد عارف لحلوح من مخيم جنين، تنفيذ عملية طعن ضد قوات الاحتلال قرب قلقيلية.

كذلك، اندلعت مواجهات في 9 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وسلفيت وطولكرم والخليل.

تغطية صحفية:" مقـ.ـاومـ.ـون يطلقون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية". — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 26, 2023

شار إلى أن المقاومين يتصدّون بشكل كثيف لاقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية.

حملة اعتقالات في الضفة الغربية

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، 3 مواطنين من الضفة الغربية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد خليل أبو لطيفة بعد مداهمة أحد المحال التجارية خلال اقتحامها لمدينة رام الله.

تغطية صحفية:" قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة وتعتقل الشاب عيسى المعطي، عقب مداهمة منزله". pic.twitter.com/hdvnqfwHWT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 26, 2023

وأضاف مكتب إعلام الأسرى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في الثانوية العامة، أحمد محمد أبو نفيسة، بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب طوباس.

تغطية صحفية:" قوات الاحتلال تعتقل الأسـ.ـير المحرر أحمد خليل ابو لطيفة، بعد مداهمة أحد المحال التجارية خلال اقتحامها لمدينة رام الله، قبل قليل". pic.twitter.com/Lrj8wmJbVi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 26, 2023 كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عيسى المعطي بعد مداهمة منزله في مخيم الدهيشة في بيت لحم.

تغطية صحفية:" قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل الطالب في الثانوية العامة أحمد محمد أبو نفيسة بعد اقتحام منزله في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس". pic.twitter.com/fN05KP469u — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 26, 2023

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Filed under: "Israel", Israeli Crimes, Palestine | Tagged: al-khalil, Jenin, Nablus, Occupied Alquds, Occupied W Bank, Palestinian Martyrs, Palestinian Resistance, Shabak, Shuafat camp |