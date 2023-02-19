رعد: لن يستطيعوا ليّ ذراعنا وتجويعنا

Posted on by uprootedpalestinians

السبت 18 شباط 2023

لبنان

أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، أنّ مشكلة ارتفاع سعر العملة الصعبة وانهيار سعر العملة الوطنية «هي مشكلة يجب أن نتعاطى معها على أنها ضغط من الضغوط، وليست حالة طبيعية موجودة في البلد».



ولفت، خلال حفل تكريمي أقامه حزب الله في بلدة القليلة الجنوبية لعوائل شهداء المقاومة الإسلامية، إلى أنّ «هناك كمية كبيرة من الضغوط على المقاومة منها رفع سعر العملة الصعبة وخفض قيمة العملة الوطنية، ولكن على هؤلاء أن يعلموا أنّهم لا يستطيعون أن يجوّعوننا، ولا يستطيعون أن يلووا ذراعنا من خلال هذه الضغوط، خصوصاً إذا كنا نعرف ونفهم أهدافها».



ورأى رعد أنّ «اللجوء إلى التحدّي والمكاسرة في ما يتعلق بانتخاب الرئيس هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور». وقال إنّ «هناك شوطاً قطعناه في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، وما زلنا ننتظر أن تتفتح العقول، وأن تتقارب المصالح أكثر من أجل أن نصل إلى النتيجة المرجوّة».



وأشار إلى أنّ «البعض مُصرّ على أن يستخدم مرشحاً بدلًا عن ضائع ريثما يتفقون على مرشحهم الحقيقي، وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به».



وجدّد القول «إننا نريد رئيساً منفتحاً على الجميع، ويستطيع التحدّث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله»، سائلاً: «ولكن كيف يمكن لنا أن نتفق على رئيس يريده العدو ولا يريد غيره من أجل أن يستخدمه في تنفيذ تعليماته فيما بعد؟».

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Filed under: "Israel", Hezbollah, Lebanon | Tagged: Hezbollah Martyr’s Day, Leb Presidential elections, MP Mohamad Raad, USD$-Lebanon lira exchange rate |