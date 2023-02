“Spider web speech 2”: Israeli media on Sayyed Nasrallah’s speech إعلام إسرائيلي: السيد نصر الله يشخّص الانقسام الإسرائيلي.. إنه خطاب “بيت العنكبوت 2”

Posted on by uprootedpalestinians

Feb 24, 2023

Source: Israeli Media

By Al Mayadeen English

Israeli media says Sayyed Hassan Nasrallah’s recent speech revived the “cobweb theory” of Israeli society.

Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah

An article published in the Israeli newspaper Haaretz touched on the recent speech delivered by Hezbollah Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah, saying that it is being described in “Israel” as “spider web speech 2.”

At the celebration of the liberation of southern Lebanon from the Israeli occupation on May 25, 2000, Sayyed Nasrallah described “Israel” as “weaker than a spider’s web.”

The article said that a “second security development is taking place in Lebanon, of all places, an arena that was supposed to have become quiescent following the signing of the maritime border agreement with Israel last October.”

It claimed that Sayyed Nasrallah “discerns, from his viewpoint, an internal weakness in Israel against the background of the broad constitutional and political crisis, and is starting to issue threats.”

It highlighted that Sayyed Nasrallah’s words were accompanied by steps on the ground, including the alleged arrival of Iranian air defense systems to Lebanon, “which eroded the Israeli air force’s superiority in the skies,” in addition to the deployment of dozens of Hezbollah observation points along the border with occupied Palestine.

In the same context, an article published in the Israeli newspaper Maariv considered that the Hezbollah Secretary-General “pounced” on the deep crisis afflicting Israeli society.

It said that Sayyed Nasrallah’s words “threaten to expose the consensus necessary for joint service” in the occupation army, and to expose “the solidarity of the majority of the different population groups in society during any future fighting.”

The article indicated that the Lebanese leader once again revived the “cobweb theory” of Israeli society, warning that “from week to week, the crises inside Israel become more dangerous.”

In a related context, the Maariv article pointed to the state of frustration and despair that prevails in the general atmosphere in “Israel”, highlighting that “Israel” is going through “horrible days, which may lead the Zionist dream to an unprecedented rift, and perhaps even its end.”

Maariv concluded that “millions of Israelis feel that it is the end of the world.”

“Israeli dilemma” in facing Iranian nuclear file

On its part, the Israeli Channel 12 broadcasted an extensive report that included interviews with former Israeli occupation officers, on “the Israeli dilemma” in facing the Iranian nuclear file.

The report said that “they will not be surprised in Israel by the report and information that Iran has succeeded in enriching uranium, in small quantities, to the level of 84%, and this has been known here for a long time.”

It claimed that the Iranians “have now reached the last red line, the ability to enrich to a level of 90% sufficient to produce enough materials for a nuclear bomb.”

The channel wondered about the capabilities of “Israel” in exchange for this Iranian step, saying, “What can we really accomplish?”

إعلام إسرائيلي: السيد نصر الله يشخّص الانقسام الإسرائيلي.. إنه خطاب “بيت العنكبوت 2”

الجمعة 24 شباط 2023

الاعلام الإسرائيلي يتناول الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله، والذي تحدث فيه عن الأزمة الداخلية الإسرائيلية والانقسامات على خلفية الأزمة التشريعية والسياسية، واصفة خطابه بـ”العدائي” و”خطاب العنكبوت 2″.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

تطرقت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في مقال لها، إلى الخطاب الأخير الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، في ذكرى الشهداء القادة، واصفةً الخطاب بـ “بيت العنكبوت 2”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “السيد نصر الله يشخّص ضعفاً داخلياً في إسرائيل، على خلفية الأزمة التشريعية والسياسية الواسعة، ولذلك بدأ بالتهديد”.

وأضافت: “كلامه رافق خطوات على الأرض، ومنها وصول منظومات دفاع جوي إيرانية إلى لبنان، تُقوّض التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي هناك؛ إضافةً إلى نشر عشرات نقاط الرصد لحزب الله على طول الحدود مع لبنان”.

بدورها، تطرقت صحيفة “معاريف”، في مقال أيضاً للسيد نصر الله، معتبرةً أنّه “انقضّ” على الأزمة العميقة التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة إنّ كلام السيد نصر الله “يهدد بتعرية الإجماع الضروري للخدمة المشتركة” في جيش الاحتلال، وتعرية “تكافل غالبية المجموعات السكانية المختلفة في المجتمع خلال أي قتال مستقبلي”.

وأشارت أيضاً إلى أن أحيى مجدداً “نظرية بيت العنكبوت للمجتمع الإسرائيلي”.

وأضافت “معاريف” أنّ “الإسرائيليين يقومون بأنفسهم بتوفير المادة للسيد نصر الله”، مشيرةً إلى أنه “من أسبوع لأسبوع تصبح الأزمات داخل إسرائيل، أخطر”.

وكان السيد نصر الله قد وصف “إسرائيل” في احتفال تحرير الجنوب اللبناني من العدو الاسرائيلي في 25 أيار/مايو 2000، بأنها “أوهن من بيت العنكبوت”. وحُفرت هذه العبارة في الوعي الإسرائيلي، منذ وقتها إلى اليوم، لتعيد الصحافة الإسرائيلية استذكارها، بعد الخطاب الأخير في ذكرى “الشهداء القادة”.

وتحدثت الصحيفة نفسها عن حالة الإحباط واليأس التي تتسيّد الأجواء العامة في “إسرائيل”، حيث لخّصت ما تمرّ به “إسرائيل” بأنها “أيام فظيعة، قد تقود الحلم الصهيوني إلى شرخٍ غير مسبوق، وربما حتى نهايته”.

ولفتن إلى أنه “رغم أهازيج الفرح (في إشارة إلى خطاب السيّد نصر الله الأخير)، وأصوات الانفجارات التي تُسمع من حولنا (في غزة والضفة)، فإن الفريق الحكومي لا يتوقّف للحظة. قانون يتبع قانوناً، جنوناً تلو جنون، الجمهور يعربد، يحطّم كل شيء، يحرق المدينة بسكانها”.

وخلصت “معاريف” إلى أنّ “ملايين الإسرائيليين يشعرون أنها نهاية العالم”، وأنها “لا تذكر كآبة مرّت على إسرائيل كتلك التي تمرّ بها اليوم”.

من جهته، تطرق رئيس الشاباك السابق، عامي أيالون، إلى الاحتجاجات ضد الثورة القضائية التي تدفعها الحكومة قائلاً:”جميعنا يجب أن نكون قلقين، الطاقة بمستويات لم أذكر مثلها بالفعل، ولذلك كل هذه الطاقة، عندما يصل أشخاص إلى هذا الواقع الذي ليس لديهم فيه أي طريقة أخرى لوقف ما يبدو بنظرهم كدمار لكل الأمور التي عاشوا من أجلها، أعتقد أننا يجب أن نخشى من الأشخاص الذين سيترجمون هذا إلى عنف”.

“القناة 12” المُعضلة الإسرائيلية في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية

من جهتها، عرضت “القناة 12” الإسرائيلية تقريراً موسَّعاً، ومقابلات مع ضباط إسرائيليين سابقين، حول المعضلة الإسرائيلية في مواجهة تحدي الملف النووي الإيراني.

وذكرت القناة: “لن يتفاجأوا في إسرائيل من التقرير والمعلومات التي تتحدث عن أنّ إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم، بكميات صغيرة لمستوى 84%، وهذا معروف هنا منذ زمن”.

وأضافت: “يبدو أنّهم الآن وصلوا إلى الخط الأحمر الأخير، القدرة على التخصيب لمستوى 90% يكفي لانتاج مواد تكفي لقنبلة نووية”، معتبرةً أنّ “هذه هي المعضلة الإسرائيلية”.

وتسائلت القناة عن قدرات وامكانيات “إسرائيل” مقابل هذه الخطوة الإيرانية، وقالت: “ماذا يمكن أن ننجز حقاً”؟ـ لتقعب بالقول: “سيكون لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية ثمناً لا بأس فيه، لكن ثمن تجنُّب الهجوم قد يكون أعلى بكثير”.

كذلك نقلت “القناة 12” عن رئيس شعبة الاستخبارات سابقاً، اللواء احتياط تامير هايمن، قوله إنّ “الهجوم على إيران لا يشبه ما اعتدنا عليه في السابق، أي لا يوجد هنا مفاعل واحد كما كان في سوريا، أو العراق، وإذا دمرناه نكون قد دمرنا المشروع النووي”، وفق تعبيره.

وأضاف هايمن: “هذه معركة ولأنها كذلك، يوجد فيها إمكانية فرصة أن تتوسَّع إلى معركة إقليمية”، مشدداً: “المطلوب هو أن نزيد الجاهزية بشكل يكون فيه التهديد العسكري الموثوق أكثر واقعية، وإلى جانب ذلك، إيجاد القدرة للحل الدبلوماسي بواسطة اتفاق آخر”.

وختم قوله: “الاتفاق لا زال السبيل الأكثر أمناً واستقراراً لتأجيل النووي الإيراني”.

