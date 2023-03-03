التعديل القضائي يراكم أزمات “جيش” الاحتلال.. مئات العناصر يستصعبون أداء خدمتهم

Posted on by uprootedpalestinians

الجمعة 3 آذار 2023

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + الميادين نت

وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأنّ 130 ضابطاً وعنصراً في الاحتياط من وحدة للمهمات الخاصة في “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، يبلغون وزير الأمن بأنهم يجدون صعوبة بالخدمة في حال تمت التعديلات القضائية.

130 عنصراً من “جيش” الاحتلال يجدون صعوبة بالخدمة إذا تم إقرار التعديل القضائي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ 130 ضابطاً وعنصراً في الاحتياط من وحدة “يهلوم” الهندسية للمهمات الخاصة في “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، وقّعوا على رسالة يبلغون فيها وزير الأمن في حكومة الاحتلال يوآف غالانت، “أنّهم يجدون صعوبة بالخدمة إذا تم إقرار التعديلات القضائية”.

وصدّق “كنيست” الاحتلال بالقراءة الأولى، الثلاثاء الماضي، على مشروع “قانون التعديلات القضائية”، وفي نصه الأول يقر أنّ محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.

أمّا النص الثاني، فيتمثل في إدخال بند “الاستثناء” الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا، بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني أنّ مشروع القانون “ينص على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها”.

ويتفاقم النزاع الإسرائيلي الداخلي بشأن الخطة القضائية، في حين يتصاعد الاحتجاج السياسي ضدّها، في الكنيست والشارع.

وحتى هذه اللحظة، وقّع الآلاف في خدمة الاحتياط على عرائض حذّروا فيها من أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا مرّت التعديلات القضائية التي يريدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

كما تظاهر نحو 2000 من جنود الاحتياط في القدس المحتلة خلال شهر شباط/فبراير الماضي ضد التعديلات القضائية.

وفي هذا السياق، حذّر المئات من ضباط الاحتياط بوحدة المخابرات العسكرية “8200” في “جيش” الاحتلال، من أنّهم “لن يتطوّعوا لأداء الخدمة إذا تم تمرير خطة التعديل القضائي” التي تتبناها حكومة نتنياهو.

كما وقّع ما يزيد على 100 ضابط ومقاتل في “منظومة العمليات الخاصة” التابعة للاستخبارات العسكرية، ومن بينهم لواءات، على عريضة قالوا فيها محذرين: “إذا ما تواصل التشريع، فلن نستمرّ في الخدمة، ولن نخدم بعد ذلك في الاحتياط”.

ويسود القلق لدى جيش الاحتلال من وقوع أزمة خطرة في جهاز الاحتياط.

وصرّح غالانت، بأنّ كل دعوة لرفض الخدمة في “جيش” الاحتلال هي مسّ بأمن “إسرائيل”.

من جهته، صرّح وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي السابق عومر بار ليف، بأنّ التوقف عن الخدمة في الاحتياط أمرٌ وارد في حال جرت الموافقة على ما سمّاه “الثورة القضائية”.

مارك ميلي يصل الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث “التحديات الإقليمية”

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول رئيس الجيوش الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث “التحديات الإقليمية وفرص التعاون والتنسيق بين الجيشين”.

وسيلتقي ميلي خلال زيارته، رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، ويعتزم لقاءات مع وزير الأمن وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية.

وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قد حذّر سابقاً من أن “تمرير قانون التعديلات القضائية سيُفقد إسرائيل الولايات المتحدة ويلحق الضرر بالاقتصاد”، مؤكداً أنّ “واشنطن مرعوبة مما يحدث في إسرائيل”.

ولاقى مشروع نتنياهو القضائي “كلمات تحذير من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء الكونغرس الأميركي المؤيدين لإسرائيل”.

ورأت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أنّ “حكومة نتنياهو، في اعتداءاتها العدوانية على المحاكم ووسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية الأخرى، وفي خطابها الحارق تجاه الفلسطينيين، إلى جانب التساهل مع المستوطنين، تخاطر بتمزيق العلاقات مع أقوى مؤيديها”.

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Filed under: "Israel" | Tagged: Divided israel, IOF, Israel “judicial reform”, Knesset, Netanyahu, U.S. Supreme Court |