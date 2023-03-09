نصر الله: لـ«عدم الخضوع للشروط الدولية»

Posted on by uprootedpalestinians

الخميس 9 آذار 2023

(موقع العهد الإخباري)

أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم، أن أبواب الحل للأزمة في لبنان موجودة، داعياً إلى عدم الاستسلام والخضوع للشروط الدولية.

وقال نصر الله، في الذكرى الثلاثين لتأسيس «مدارس المهدي»، إن «المطلوب منّا الاستسلام ولا تتوقعوا منّا استسلاماً وانصياعاً وخضوعاً»، مشدداً على وجوب «عدم اليأس لأن نتيجة اليأس الاستسلام».

ورأى نصر الله أن «أبواب الحل موجودة»، مؤكداً أنه «لا يجب أن نستسلم للشروط الدولية والإقليمية والذين استلسموا لم ينجوا».

وفي الملف التربوي، حثّ نصر الله المعلمين والأساتذة في المدارس الرسمية و«الجامعة اللبنانية» على مواصلة العام الدراسي وعدم العودة إلى الإضراب، مطالباً الحكومة بتنفيذ ما قدّمته لهم.

ولفت نصر الله إلى إصرار بعض المدارس على الخاصة على «الرّبح الوفير»، مُعرباً عن تقديره أنها تريد «زيادة الأقساط لتحسين رواتب المعلمين، لكن هل يمكن ألّا نربح هاتين السنتين أو نربح بشكل معقول ومتواضع».

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Filed under: Hezbollah, USA | Tagged: Sayyed Nasrallah |