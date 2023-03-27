“أحلك أمسية في تاريخ إسرائيل”.. و”الجيش” يرفع حالة التأهب

Posted on by uprootedpalestinians

الاثنين 27 مارس 2023

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن “جيش” الاحتلال رفع حالة التأهب، ومسؤول إسرائيلي سابق يقول إن “هذه هي أحلك أمسية في تاريخ إسرائيل”.

“الجيش” الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة

رفع “جيش” الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب، مساء أمس الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل الأراضي المحتلة، في أعقاب إقالة وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت من منصبه على خلفية أزمة التعديلات القضائية، حسبما أفادت “القناة 12” الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن إعلان “الجيش” لحالة التأهب جاء بعد خروج مئات الآلاف للتظاهر ضد حكومة نتنياهو.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الناطق السابق باسم “الجيش” الإسرائيلي، افي بنياهو، قوله إن “هذه هي أحلك أمسية في تاريخ إسرائيل”.

وأضاف أن “نتنياهو أنهى حياته السياسية الليلة، مسموح لكم أن تكونوا حزينين وخائفين، فالديكتاتورية موجودة هنا بالفعل”.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة “كان” الإسرائيلية بأن قائد شرطة الاحتلال المفوض، أمر بتعزيز القوات في جميع المدن، مشدداً على “اعتقال المتظاهرين فقط في حالات العنف الشديد والتخريب”.

من جانبهم، أعلن مسؤولون ورؤساء “بلديات” الاحتلال الإسرائيلي، أنهم سينفذون، اليوم الإثنين، إضراباً عن الطعام أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد خرج أكثر من 600 ألف متظاهراً من كريات شمونة شمالاً إلى إيلات جنوباً، فيما استدعت الشرطة المزيد من شاحنات ضخ المياه لتفريق المتظاهرين من محيط منزل نتنياهو في القدس المحتلة.

واحتشد الآلاف مقابل منزل نتنياهو في القدس المحتلة بعد إقالة وزير الأمن يوآف غالانت.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن مركبة إسرائيلية حاولت دهس مجموعة من المتظاهرين في شوارع “تل أبيب”.

وبالتزامن، أفاد مراسل الميادين بأن هناك محاولة دهس لمتظاهرين في عكا المحتلة.

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن فوضى عارمة وإضرابات شاملة وشل للاقتصاد.#إسرائيل_تتآكل #الميادين pic.twitter.com/C6pF0tX2YS — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 26, 2023

وأضافت وسائل الإعلام ذاتها أن المتظاهرين أمام الكنيست أطلقوا هتافات تدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو.

وقال مسؤولون سابقون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تعليقاً على إقالة غالانت إن “خطوة كبيرة على طريق تفكيك الجيش”، مشيرين إلى أن “إسرائيل تنزف”.

يأتي ذلك في وقت أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ “المتظاهرين وصلوا إلى مدخل بيت نتنياهو في حادث غير مسبوق خلال الاحتجاجات”.

هذا وقال ضابط كبير في شرطة الاحتلال الإسرائيلي “فقدنا السيطرة في عدة أماكن حيث تجري التظاهرات”. كما أفادت مراسلة الميادين بأنّ “التظاهرات فاجأت السلطة الإسرائيلية التي لم تكن جاهزة لمثل هذا السيناريو”.

كذلك قالت وسائل الاعلام إنّ “نجمة داوود الحمراء أعلنت رفع حالة الاستنفار في نقاط الاحتجاج”.

فيديو يُظهر اقتحام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو👇#إسرائيل_تتآكل pic.twitter.com/vm246fVfl9 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 26, 2023

من جانبه، صرح رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت، بأنه هذا المساء “إسرائيل” في النقطة الأخطر على وجودها منذ حرب عام 73، داعياً نتنياهو لوقف التشريعات فوراً.

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أقال وزير الأمن غالانت من منصبه، أمس الأحد، على خلفية أزمة التعديلات القضائية.

وفي سياقٍ متصل، انتقد موظفون كبار في الإدارة الأميركية، قرار نتنياهو بإقالة غالانت، وقالو: “قلقون جداً من الوضع ومن إقالة غالانت”.

هذا وأفادت مراسلة الميادين أيضاً بأنّ “الكنيست” أقر “قانون درعي 2” بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يسمح لنتنياهو بتعيين وزراء والالتفاف على قرارات المحكمة العليا.

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Filed under: "Israel" | Tagged: IOF, Naftali Bennett, Netanyahu, Occupied W Bank, The protests in "Israeli", Ziomedia |