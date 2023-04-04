«فاغنر» تعلن السيطرة على مبنى بلدية باخموت

Posted on by uprootedpalestinians

الإثنين 3 نيسان 2023

الأخبار ، أ ف ب

(أ ف ب )

أعلنت مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية، اليوم، سيطرتها على مبنى بلدية باخموت شرقي أوكرانيا، مشيرةً إلى أنّ هذا يعني أنها باتت تسيطر على المدينة «قانونياً».



وقال قائد «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، على «تيليغرام»: «بالمعنى القانوني، تمت السيطرة على باخموت. والعدو يتركز في المناطق الغربية».



وتمّ رفع العلم الروسي فوق المبنى، وسط إعلان بريغوجين أنّ «قادة الوحدات التي سيطرت على البلدية ووسط المدينة برمته سيرفعون هذا العلم».



ويُظهر مقطع فيديو مرفق برسالته بريغوجين ملوّحاً بالعلم الروسي، مع كتابة تكرّم المدوّن العسكري الروسي، فلادلين تاتارسكي، الذي قُتل في انفجار قنبلة في سانت بطرسبرغ أمس.



وتابع: «ها هي شركة (فاغنر) العسكرية الخاصة، ها هم الرجال الذين سيطروا على باخموت. من وجهة نظر قانونية، إنها لنا».

🇷🇺🇺🇦❗ Prigozhin: BAKHMUT IS TAKEN



“April 2, 2023, 23:00.We hoisted the Russian flag with the inscription"Good memory to Vladlen Tatarsky"and the flag of PMC"Wagner"on the city administration of Bakhmut. Legally Bakhmut is taken.The enemy is concentrated in the western regions." pic.twitter.com/AtanSL0bVT — Micha Aranhel (@MichaAranhel) April 3, 2023

وكان عدد سكان باخموت يبلغ 70 ألفاً قبل الحرب، قبل أن تتحول هذه المدينة، منذ أشهر، إلى مسرح معارك عنيفة.

ويأتي إعلان المجموعة العسكرية، بعد ساعات من إعلانٍ أوكراني مغاير، إذ أكد الجيش الأوكراني، أمس، على أنّه ما زال «مسيطراً» على باخموت شرقي أوكرانيا، وذلك قبل ساعات من إعلان المجموعة السيطرة على المدينة.

وممّا قالته هيئة الأركان العامة الأوكرانية على «فايسبوك»: «العدو لم يوقف هجومه على باخموت. لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة، وصدوا الكثير من هجمات العدو».

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Filed under: Russia, Ukraine | Tagged: Bakhmut/Artemovsk, The Russian Wagner Group, UAF |