“الجهاد الإسلامي”: الرد الفلسطيني على المجزرة البشعة لن يتأخر

Posted on by uprootedpalestinians

الثلاثاء 9 أيار 2023

حركة الجهاد الإسلامي تقول إنّ الحركة ستكون أكثر إصراراً على مواصلة مسيرتها والقيام بواجباتها المقدسة في مقاومة العدو.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الى 13

حمّلت حركة الجهاد الإسلامي العدو الإسرائيلي كامل المسؤولية عن المجزرة التي شنّها طيران الاحتلال فجر اليوم، مشيرة إلى أنّ “المجزرة تجاوزت كل الحدود، ومثلت خرقاً لوقف النار”.

وقالت الحركة في بيان إنّ “الرد الفلسطيني على هذه المجزرة البشعة لن يتأخر، وسرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبداً أمام هذه الدماء الطاهرة”، مؤكّدة أنّ العدو لن يحقق أهدافه ومبتغاه من وراء هذه الجريمة النكراء، فالمقاومة صفوفها موحدة ومواقفها ثابتة.

وأوضحت الحركة أنّها ستكون أكثر إصراراً على مواصلة مسيرتها والقيام بواجباتها المقدسة في مقاومة العدو.

وشدد بيان الحركة على أنّ خلف سرايا القدس قادة وجنود أشداء يحفظون العهد، ويحملون الأمانة بكل مسؤولية وتصميم على القتال واستنزاف العدو في كل الساحات.

" ما قام به الاحتلال هو مجزرة وجريمة، هو وقاحة بكل معنى الكلمة"



إيهاب جبارين، الخبير في الشؤون الإسرائيلية لـ #الميادين #غزة_تحت_القصف #غزه_تقاوم pic.twitter.com/wY8rK9FpfC — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 9, 2023

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنّ اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل.

وأضاف هنية في بيان: “اغتيال القادة سيجلب المزيد من المقاومة، والعدو أخطأ في تقديراته، وسيدفع ثمن جريمته”، مشدداً على أنّ “المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر”.

كتائب المجاهدين بدورها قالت: “نحن في هذه المعركة في خندق واحد”، متوعدة الاحتلال الإسرائيلي بدفع الثمن غالياً.

وأكّدت رصّ الصفوف والوحدة الجهادية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وصدّ العدوان.

وفجر اليوم، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 مواطناً بجراح مختلفة، بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، نعت حركة الجهاد الإسلامي شهداءها القادة الثلاثة، وهم: قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس وأمين سر مجلسها العسكري جهاد غنّام، والناطق باسم الحركة عن الضفة الغربية طارق عز الدين، وعضو المجلس العسكري في سرايا القدس وقائد المنطقة الشمالية في قطاع غزة خليل البهتيني.

وأكّدت الحركة أنّ دماءهم ستزيد عزيمة المقاومة.

وفي هذا العدوان، شارك نحو 40 طائرة ومروحية ومسيّرة في الاغتيال والهجمات ضد قطاع غزة فجر اليوم، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى أنّ “إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة الأميركية على العملية المخطط لها في غزة”، مضيفة أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً للكابينت اليوم عند الساعة السابعة مساءً.

نعت حركة «الجهاد الإسلامي»، اليوم، 13 شهيداً، بينهم 3 من قادة الحركة، سقطوا في سلسلة غارات للطائرات الحربية الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة.



يأتي هذا بعدما استهدفت الغارات الإسرائيلية شققاً سكنية ومنازل تتبع لقيادات عسكرية في الحركة في القطاع.



وقالت الحركة، في بيان، إنه «في سياق الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على شعبنا في كل أماكن وجوده، ارتكب العدو مجزرة غادرة وبشعة استهدفت مباني سكنية في قلب الأحياء المكتظة في مدينتي غزة ورفح، وقد ارتقى خلال هذا العدوان وهذه المجزرة الإرهابية 13 مواطناً، من بينهم ثلاثةٌ من قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقادة ذراعها العسكري سرايا القدس، إلى جانب عددٍ من النساء والأطفال، كما أصيب جراء هذه المجزرة عدد من المواطنين».



وحمّلت «الجهاد» الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه المجزرة التي وصفتها بـ«الإرهابية الغادرة والبشعة، والتي تجاوزت كل الحدود ومثلت انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار».



كما أكدت أنّ «الردّ الفلسطيني على هذه المجزرة العدوانية البشعة لن يتأخر»، مشدّدة على أنّ «سرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبداً أمام هذه الدماء الطاهرة».



وشدّدت الحركة على أنّ العدو لن يحقّق «أهدافه ومبتغاه من وراء هذه الجريمة النكراء، فصفوف المقاومة موحدة، ومواقفها ثابتة»، لافتةً إلى أنها «ستكون أكثر إصراراً على مواصلة مسيرتها والقيام بواجباتها المقدسة في مقاومة العدو، وخلف قادة سرايا القدس، رجال قادة وجنود أشداء يحفظون العهد والوصية ويحملون الأمانة بكل مسؤولية وتصميم على القتال، واستنزاف العدو ومواجهته في كل الساحات».



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الإحصائية الأوّلية للعدوان الإسرائيلي بلغت 13 شهيداً، فيما أصيب 20 مواطناً بجروح مختلفة حتى

فيديوات متعلقة

مواضيع متعلقة

Share this: Share

Facebook

Twitter

Email

Like this: Like Loading... Related

Filed under: Uncategorized |