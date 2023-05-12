اليوم الثالث: إسرائيل في مأزق «الخروج»

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السبت 13 أيار 2023

في اليوم الثالث من معركة «ثأر الأحرار»، بدت إسرائيل واقعةً في دائرة حيرة كبرى لا تعرف كيفية الفكاك منها. فهي، من جهة، لا تجد الضغط الميداني الذي تمارسه إلى الآن، بما فيه الاغتيالات ضدّ قادة حركة «الجهاد الإسلامي»، كافياً لدفع الأخيرة إلى التراجع عن شروطها لوقف إطلاق النار الذي تريده تل أبيب متبادلاً ومجانياً؛ ومن جهة ثانية، لا تستطيع المغامرة برفع مستوى أذيتها للمدنيين في قطاع غزة – والذي يُعدّ بالنسبة إليها أداة الضغط الأنجع على المقاومة – لما قد يستتبعه ذلك من انخراط أكبر لحركة «حماس» في المواجهة؛ ومن جهة ثالثة، ليس في مقدورها إبقاء الوضع على ما هو عليه من الاستنزاف وتهشيم صورة النصر المفترضة التي انتزعتها بالضربة الأولى. في المقابل، تَظهر المقاومة أكثر ارتياحاً إلى وضعها، وهي ارتقت أمس درجةً جديدة على سلّم الاشتباك، موصلةً، بقرار واحد وفق ما علمته «الأخبار»، رسائلها إلى مدينة القدس، التي ستكون في الأيام المقبلة، في حال استمرار جولة القتال الحالية، عنواناً رئيساً للمواجهة، بالنظر إلى ما يخطّط له الاحتلال ومستوطنوه من فعاليات تهويدية في ذكرى احتلال المدينة المقدسة. وفي انتظار ما ستذهب إليه الأمور في الساعات والأيام المقبلة، يمكن الاكتفاء، إسرائيلياً، بالحقيقة «القاسية والكئيبة» التي باتت تقرّ بها وسائل إعلام العدو، وعنوانها أن هذه الجولة لن تغيّر شيئاً لأن ثمن التغيير «ثقيل ومؤلم»؛ وفلسطينياً، أن المعركة الجارية حالياً ستسهم في تصليب معادلة «وحدة الساحات»، وتعزيز ميزان الردع الذي استطاعت المقاومة إرساءه في وجه العدو في خلال الأشهر الماضية

غزة | في اليوم الثالث، واصلت المقاومة الفلسطينية ردّها على الاحتلال ضمن معركة «ثأر الأحرار»، وسط ضغوط تمارَس عليها لدفعها إلى القبول بالتهدئة، وهو ما ردّت عليه بتوسيع بقعة الاستهداف، موجهةً ضرباتها ….

رجب المدهون

قد يكون من المبكر الحديث عن نتائج المواجهة الحالية بين العدو الإسرائيلي وحركة «الجهاد الإسلامي»، وإن كان جزء منها بات ملموساً. وسواء أُعلن وقف إطلاق النار الآن، أو تَأجّل أياماً، وهو ما تريده ….

يحيى دبوق

بعد ليلة ساخنة شهدت عشرات الغارات التي طاولت مختلف محافظات قطاع غزة، وفي وقت كانت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار تصل إلى لحظاتها الأخيرة، إلى الحدّ …. الذي دفع جيش الاحتلال إلى نشر حصيلة أيام القتال…

يوسف فارس

تلقّت مستوطنة «رحوفوت» جنوبي تل أبيب، أوّل من أمس، ضربة موجعة، بعدما فشلت منظومة “القبة الحديدية”، «لأسباب تقنية»، كما ادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، في اعتراض صاروخ أصاب مبنًى فيها إصابة مباشرة، ….

بيروت حمود

«أبناء الموت»؛ وصفٌ تطلقه إسرائيل على الأشخاص الموضوعين على لائحة الاغتيال لديها، والذين يُعتبرون بالنسبة إليها أمواتاً، ولكنهم الآن أحياء لأن يدها لم تصل إليهم بعد. تستهدف دولة الاحتلال، من وراء هذه ….

قاسم س. قاسم

لن يَعدّ محمد الأيام والساعات بعد اليوم. ليس في رحاب أيام الصيف المنتظَر، ما سيغمض عينيه ليلاً ليتأمّل روعته، بعد أن استحال حلم الزواج ذكرى سيجتهد كثيراً ليستطيع مواصلة حياته الطبيعية على وقعها. على ….

يوسف فارس

لم يتوقّف الاستثمار الإسرائيلي في محاولة عزل حركة “الجهاد الإسلامي” عن فصائل المقاومة الأخرى أوّلاً، ثمّ تعريتها جماهيرياً ثانياً. صباح أمس، أفردت قناة “مكان” الإسرائيلية الناطقة بالعربية، مساحة…

يوسف فارس

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Filed under: "Israel", Palestine | Tagged: Iron Dome, Islamic Jihad (PIJ), Occupied Alquds, Palestinian Resistance |