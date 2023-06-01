“الجبهة الشعبية”: ارتقاء 5 شهداء بغارة جوية إسرائيلية على بلدة قوسايا اللبنانية

Posted on by uprootedpalestinians

الأربعاء 31 أيار 2023

المصدر: الميادين نت

القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنور رجا يعلن عبر الميادين استشهاد 5 عناصر من الجبهة، وإصابة 10 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة قوسايا الحدودية بين لبنان وسوريا.

الشهداء الخمسة ارتقوا بغارة إسرائيلية في بلدة قوسايا الحدودية بين لبنان وسوريا

وقال القيادي في “الجبهة الشعبية” أنور رجا للميادين إنّ “خمسة شهداء ارتقوا في اعتداء اسرائيلي على مركز للجبهة في بلدة قوسايا الحدودية”.

أعلنت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين – القيادة العامة استشهاد 5 من عناصر الجبهة في غارة إسرئيلية فجر اليوم الأربعاء.

وأضاف رجا أنّ “الاعتداء الاسرائيلي على مركز للجبهة في قوسايا على الحدود اللبنانية السورية أدّى كذلك إلى إصابة 10 آخرين بجروح”.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة بدر أحمد جبريل في صفحته في “تويتر” إنّ “الشهداء الخمسة ارتقوا عقب استهداف الاحتلال أحد مواقع الجبهة عند الحدود اللبنانية السورية”.

قام العدو الصهيو ني فجر اليوم بغارة جوية استهدفت أحد مواقع فدا ئي الجبهة_ الشعبيةلتحر يرفلسطين القيا د ة _ العا مة في لبنان (قوسايا) والتي أسفرت عن وقوع خمسة شهد ا ء وعدد من الجر حى إضافة لخسائر مادية في الموقع عهدا على مواصلة الكفا ح حتى تحرير الأرض ، والإنسان 🇵🇸 pic.twitter.com/fVsN53VLRy — mhd baderبدر أحمد جبريل (@mhdpedro) May 31, 2023

وعقب الاستهداف الإسرائيلي، قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في بيان اليوم: “العدوان الذي استهدف عناصرنا جاء ضمن الحرب الصهيونية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده”.

ونعت الجبهة في البيان الشهداء الخمسة، مؤكدةً أنّ “هذه الجريمة ليست معزولة عن الأحداث الأخيرة المتسارعة على الجبهتين اللبنانيّة والسوريّة، وهي في إطار التهديدات الصهيونيّة المتواصلة التي تستهدف قوى المقاومة في داخل فلسطين وخارجها”.

وأشار البيان إلى أنّ “الاحتلال يسعى من خلال ارتكاب هذه الجريمة لتوجيه مجموعة من الرسائل إلى المقاومة، متوهماً أنّه يستطيع من خلالها ردع المقاومة المتنامية التي سترد على هذه الجريمة من دون أن ترهبها التهديدات الصهيونيّة”.

وليل الأحد الماضي، استهدف عدوان إسرائيلي محيط دمشق جاء من فوق الجولان المحتلة بأربعة صواريخ استهدفت مواقع عسكرية.

وأفاد مراسل الميادين بأنه “جرى إسقاط صاروخين في محيط قطنا في ريف دمشق الغربي، فيما سقط الثالث جنوب دمشق في محيط منطقة الكسوة. أمّا الرابع، فاستهدف محيط أحد المواقع جنوب شرقي العاصمة في محيط مطار دمشق”.

وفي مطلع أيار/مايو، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار حلب الدولي وبلدة السفيرة في ريف حلب الجنوبي، ما أدّى إلى خروج مطار حلب عن الخدمة.

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Filed under: "Israel", Lebanon, Syria | Tagged: Anwar Raja, Damascus, Israeli Aggression, Palestinian Resistance, PFLP G.Command |