حزب الله يعرض صواريخ دفاع جوي خلال معرضٍ عسكري شرقي لبنان

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السبت 26 آب 2023

المصدر: الميادين نت

بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية في لبنان، حزب الله يفتتح متحف بعلبك الجهادي (حكاية الشمس للأرض) شرقي لبنان.

رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد بجانب صواريخ للدفاع الجوي في معرض عسكري في البقاع

عرضت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، صواريخ دفاع جوي “سام – 6″، خلال معرضٍ عسكري أُقيم في مدينة بعلبك شرقي لبنان، بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية.

وافتتح حزب الله متحف بعلبك الجهادي (حكاية الشمس للأرض) في بعلبك، برعاية رئيس المجلس السياسي في حزب الله، إبراهيم أمين السيد، وحضور حاشد.

وتبلغ مساحة المعلم 10452 متر مربع، وهي تحاكي مساحة لبنان، وكل آليات ومدرعات المعرض التي يبلغ عددها حوالى 50 آلية هي من الغنائم التي حصدتها المقاومة الإسلامية منذ العام 1982 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، مروراً بالتحرير الأول جنوب لبنان عام 2000.

كما يتضمّن المعرض آليات غنمتها المقاومة من العدو الإسرائيلي في انتصار تموز من العام 2006، وصولاً للتحرير الثاني من العدو التكفيري للسلسلة الشرقية وجرود البقاع عام 2017.

يُشار إلى أنّ إقامة المعرض جرى، في نفس المكان الذي اعتقلت فيه قوّات الاحتلال المواطن حسن نصر الله خلال حرب تموز 2006.

وقال رئيس المجلس السياسي في حزب الله، إبراهيم أمين السيد، إنّ “إقامة هذا النوع من المعالم والمعارض والمتاحف تجري حتى لا تضيع انتصارات وإنجازات المقاومة”.

ولفت إلى أنّ “متحف الآليات العسكرية شاهدٌ على قُدرة المقاومة وكفاءتها وعلى هزيمة العدو وضعفه”.

وشدد السيد على أنّ “شباب المقاومة ثبتوا بوجه كل التحدّيات”، مضيفاً أنّه “لو اجتمعت جيوش العالم ضد رجال المقاومة، فلن ينالوا لا من إيمانهم ولا من عزيمتهم وإرادتهم”.

وأشار إلى أنّ “العالم يتغيّر”، مذكراً بما يحصل اليوم من ثوراتٍ في أفريقيا، وقال إنّ “الولايات المتحدة الأميركية لم تكن في يومٍ من الأيام مع العرب فهي دائماً تعمل وفقاً لمصالحها”.

رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد

وخلال حفل افتتاح المعلم شرح ضابط من المقاومة الإسلامية أهداف المتحف السياحي والجهادي وما يتضمنه من مقتنيات في بعلبك.

وفي 11 آب/ أغسطس الجاري، كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، منظومة “ثار الله” للصواريخ الموجَّهة، والتي دخلت الخدمة في عام 2015.

وتتميز منظومة “ثار الله” بعدة مواصفاتٍ، أبرزها أنّها سلاحٌ ضد الدروع، ومُخصصة لرماية صواريخ من طراز “كورنيت”، كما أنّها تتألف من منصتي إطلاق.

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Filed under: "Israel", Hezbollah, ISIS | Tagged: Hayat Tahrir al-Sham (Nusra Front), Hezbollah Baalbek Jihadi Museum, IOF, SAM-6 air defense missiles, The Tharallah ATGM system |