Hezbollah, Syria and lebanon’s Army declare Cease fire in of Jurud Baalbek and Western Calamon as part of a comprehensive agreement to end the battle

أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن وقف لإطلاق النار دخل حيّز التنفيذ الساعة السابعة صباح اليوم الأحد.وأكد بيان الجيش أن ذلك جاء إفساحاً في المجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين.وأعلن قائد الجيش اللبناني جوزف عون فجر 19 آب/ أغسطس الحالي انطلاق عملية “ فجر الجرود ” ضدّ تنظيم داعش الذي يحتل جزءاً من جرود سلسلة لبنان الشرقية.

وكانت قيادة الجيش اللبنانيّ اعلنت أنّ مدفعية الجيش وطائراته نفذّت ضربات نوعية ضدّ عدد من مراكز إرهابيّي تنظيم داعش في وادي مرطبيا ومحيطه في الجرود عند الحدود مع سوريا.

وأوضحت قيادة الجيش أنّ الضربات أدّت الى تدمير هذه المراكز وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين.