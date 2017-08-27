Hezbollah, Syria and lebanon’s Army declare Cease fire in of Jurud Baalbek and Western Calamon as part of a comprehensive agreement to end the battle

وقفٌ لإطلاق النار في جرود رأس بعلبك والقلمون الغربي ضمن اتفاق شامل لإنهاء المعركة
دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش اللبناني في في سلسلة لبنان الشرقية، والمقاومة والجيش السوري في القلمون الغربي حيّز التنفيذ اعتباراً من صباح اليوم الأحد إفساحاً في المجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين، وفي إطار اتفاق شامل لأنهاء المعركة بالقلمون الغربي.
وأعلن قائد الجيش اللبناني جوزف عون فجر 19 آب/ أغسطس الحالي انطلاق عملية “فجر الجرود” ضدّ تنظيم داعش الذي يحتل جزءاً من جرود سلسلة لبنان الشرقية.
وكانت قيادة الجيش اللبنانيّ اعلنت أنّ مدفعية الجيش وطائراته نفذّت ضربات نوعية ضدّ عدد من مراكز إرهابيّي تنظيم داعش في وادي مرطبيا ومحيطه في الجرود عند الحدود مع سوريا.
وأوضحت قيادة الجيش أنّ الضربات أدّت الى تدمير هذه المراكز وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين.
الجيش السوري والمقاومة يعلنون وقف إطلاق النار، ابتداء من الساعة السابعة صباحا، في سياق إتفاق شامل لإنهاء المعركة في #القلمون_الغربي ضد داعش
ووقف لإطلاق النار في القلمون الغربي
وأعلنت المقاومة في 19 آب/ أغسطس الحالي انطلاق عملية “وإن عدتم عدنا” بالتعاون مع الجيش السوري بهدف تحرير جرود القلمون الغربي من تنظيم داعش.
وأفاد مراسل الميادين بأنّ المقاومة والجيش السوريّ أصبحا على مسافة نحو كيلومترين فقط من مرتفع حليمة قارة الاستراتيجيّ.
ووفق مراسلنا فإنّ هذه المساحة تجعل المسافة بين الجيشين اللبنانيّ والسوريّ لا تتعدّى الكيلومترات الستة.
كما أعلن الإعلام الحربي أن الجيش السوري والمقاومة حرروا شميس تم وادي المال في جرود قارة.
ونشر هذا الإعلام أمس السبت مشاهد لاشتباكات مباشرة يخوضها كل من الجيش السوري والمقاومة ضد تنظيم داعش في جرود الجراجير في نفس المنطقة، بالإضافة إلى خريطة تظهر تطور الوضع الميداني مع سير المعارك هناك.
ISIS TO LEAVE THE SYRIAN-LEBANESE BORDER – REPORTS
Meanwhile, the Hezbollah media wing in Syria announced that Hezbollah and the Syrian Arab Army (SAA) captured Shmaies Tm al-Mal in the Western Qalamoun region. From its side, the Lebanese Armed Forces (LAF) continued to shell ISIS positions in Martabiah valley.
In a separate development, the Lebanese Intelligence arrested, Hassan Hamad al-Hassan, an ISIS member. Lebanese authorities accused al-Hassn of planning an assassination of a high ranking officer of the LAF. Al-Hassn had allegedly received orders from ISIS.
After losing the battle on the Syrian-Lebanese border, ISIS will likely activate its sleeper cells in Lebanon.
The LAF operation against ISIS:
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Updates:
- مصادر الميادين: المقاومة ستتسلم أسيراً لدى داعش وجثماني شهيدين كلهم في البادية
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- مصادر الميادين: المقاومة تتجه حالياً إلى كشف مكان 8 من الجنود اللبنانيين وستترك للجيش قرار إعلان هذا المصير
- مصادر الميادين: الاتفاق شامل وقد كشف داعش للمقاومة مصير الجنود اللبنانيين
- مصادر الميادين: سيتم نقل مسلّحي داعش إلى دير الزور بعد استسلامهم للمقاومة
- مصادر الميادين: قرار داعش جاء بعد اقتراب مقاتلي المقاومة منهم كثيراً وصعودهم إلى بداية مرتفع حليمة قارة
- مصادر الميادين: مسلحو داعش قرروا ليلاً تسليم أنفسهم جميعاً إلى حزب الله
- الإعلام الحربي: وقف إطلاق نار ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً في إطار اتفاق شامل لإنهاء المعركة بالقلمون الغربي
- مراسل الميادين: دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش اللبناني حيّز التنفيذ
- الجيش اللبناني: وقف لإطلاق النار من الساعة 7 صباحاً افساحاً للمجال أمام الجهود المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين
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