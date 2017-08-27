Hezbollah, Syria and lebanon’s Army declare Cease fire in of Jurud Baalbek and Western Calamon as part of a comprehensive agreement to end the battle

Posted on August 27, 2017 by uprootedpalestinians

وقفٌ لإطلاق النار في جرود رأس بعلبك والقلمون الغربي ضمن اتفاق شامل لإنهاء المعركة

دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش اللبناني في في سلسلة لبنان الشرقية، والمقاومة والجيش السوري في القلمون الغربي حيّز التنفيذ اعتباراً من صباح اليوم الأحد إفساحاً في المجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين، وفي إطار اتفاق شامل لأنهاء المعركة بالقلمون الغربي.

دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش اللبناني حيّز التنفيذ

دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش اللبناني حيّز التنفيذ
أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن وقف لإطلاق النار دخل حيّز التنفيذ  الساعة السابعة صباح اليوم الأحد.وأكد بيان الجيش أن ذلك جاء إفساحاً في المجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين.
وأعلن قائد الجيش اللبناني جوزف عون فجر 19 آب/ أغسطس الحالي انطلاق عملية “فجر الجرود” ضدّ تنظيم داعش الذي يحتل جزءاً من جرود سلسلة لبنان الشرقية.

وكانت قيادة الجيش اللبنانيّ اعلنت أنّ مدفعية الجيش وطائراته نفذّت ضربات نوعية ضدّ عدد من مراكز إرهابيّي تنظيم داعش في وادي مرطبيا ومحيطه في الجرود عند الحدود مع سوريا.

وأوضحت قيادة الجيش أنّ الضربات أدّت الى تدمير هذه المراكز وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين.

الاعلام الحربي مركزي @C_Military1
الجيش السوري والمقاومة يعلنون وقف إطلاق النار، ابتداء من الساعة السابعة صباحا، في سياق إتفاق شامل لإنهاء المعركة في  ضد داعش
9:17 AM – Aug 27, 2017Twitter Ads info and privacy

ووقف لإطلاق النار في القلمون الغربي

من جهته، أعلن الإعلام الحربي وقف اطلاق نار ابتداء من الساعة السابعة صباح الأحد في اطار اتفاق شامل لأنهاء المعركة بالقلمون الغربي.
وأعلنت المقاومة في 19 آب/ أغسطس الحالي انطلاق عملية “وإن عدتم عدنا” بالتعاون مع الجيش السوري بهدف تحرير جرود القلمون الغربي من تنظيم داعش.
وأفاد مراسل الميادين بأنّ المقاومة والجيش السوريّ أصبحا على مسافة نحو كيلومترين فقط من مرتفع حليمة قارة الاستراتيجيّ.
ووفق مراسلنا فإنّ هذه المساحة تجعل المسافة بين الجيشين اللبنانيّ والسوريّ لا تتعدّى الكيلومترات الستة.

كما أعلن الإعلام الحربي أن الجيش السوري والمقاومة حرروا شميس تم وادي المال في جرود قارة.

ونشر هذا الإعلام أمس السبت مشاهد لاشتباكات مباشرة يخوضها كل من الجيش السوري والمقاومة ضد تنظيم داعش في جرود الجراجير في نفس المنطقة، بالإضافة إلى خريطة تظهر تطور الوضع الميداني مع سير المعارك هناك.

 ISIS TO LEAVE THE SYRIAN-LEBANESE BORDER – REPORTS

 On Saturday, a report of the UK-based Asharq al-Awsat newspaper claimed that an agreement was reached between Hezbollah and ISIS at the Syrian-Lebanese border. According to the supposed agreement, ISIS fighters will be allowed to withdraw to Deir Ezzor governorate in Syria.Asharq al-Awsat claimed that between 50 and 350 ISIS fighters are left on the Syrian-Lebanese border. Although the Lebanese and Syrian attacks slowed down on Saturday. No official sources confirmed Asharq al-Awsat claims.

Meanwhile, the Hezbollah media wing in Syria announced that Hezbollah and the Syrian Arab Army (SAA) captured Shmaies Tm al-Mal in the Western Qalamoun region. From its side, the Lebanese Armed Forces (LAF) continued to shell ISIS positions in Martabiah valley.

In a separate development, the Lebanese Intelligence arrested, Hassan Hamad al-Hassan, an ISIS member. Lebanese authorities accused al-Hassn of planning an assassination of a high ranking officer of the LAF. Al-Hassn had allegedly received orders from ISIS.

After losing the battle on the Syrian-Lebanese border, ISIS will likely activate its sleeper cells in Lebanon.

The LAF operation against ISIS:

Videos here

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Filed under: Hezbollah, ISIL, Lebanon, Lebanon's army, Syria, Syrian Army, War on Syria |

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