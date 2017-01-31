Trump’s Policies Ruining America’s Image

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Filed under: Al Qaeda, AngloZionist Empire, GCC, Iran, IRAQ, ISIL, Saudia, Somalia, Sudan, Syria, Trump, US Foreign Policy, USA, Yemen
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