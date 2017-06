Israel do not want  the world to see the old Pictures about Palestine  هذه الصور عن فلسطين لا تريد إسرائيل أن يراها العالم

Posted on by indigoblue76

Images of Palestinians being all Palestinian, doing Palestinian things and wearing Palestinian clothing in a ‘land without a people for a people without a land’. Or as the people who lived there liked to call it before being displaced and occupied: Palestine.

الإثنين 18 أغسطس 2014 / 12:24 24 – إعداد: الشيماء خالد نشر موقع أمريكي مجموعة من الصور القديمة، تحت عنوان” صور لا تصدق.. لا تريدك إسرائيل أن تراها”، متضمنة لقطات تظهر فلسطين القديمة، وسكانها الحقيقيين، حيث تظهر الصور بما لا يدع مجالاً للشك أن جذور الفلسطينيين ضاربة في أرضهم. وذكر موقع “ورلد أوبزرفر أونلاين” أن هذه الصور لا تريد إسرائيل أن يراها العالم، حيث تكشف الصور أن فلسطين كانت بأكملها “فلسطينية” الهوية بكل معنى الكلمة، من أزياء الناس وأسماء الأماكن، ونمط عيش أهلها. وأضاف الموقع “هذا ما تحاول إسرائيل أن تمحوه، حتى تكون فلسطين أرضاً بلا شعب، لشعب بلا أرض”.

1. BEDOUIN WOMAN 1 – امرأة بدوية



2. WOMEN FROM NAZARETH 2 – امرأة من الناصرة

3. RAMALLAH FATHER AND SONS 3 – أب وأطفاله في رام الله



4. RAMALLAH WOMAN 4 – امرأة من رام الله



5. JAFFA WOMAN, 1889 5 – صورة من عام 1889 لامرأة من يافا JAFFA WOMAN, 1889



6. BETHLEHEM GIRL 6 – فتاة من بيت لحم





7. BETHLEHEM WOMAN 7 – امرأة بزي تقليدي من بيت لحم





8. BETHLEHEM WOMEN 8 – نساء من أجيال مختلفة في بيت لحم





9. BETHLEHEM SISTERS 9 – شقيقتان من بيت لحم





10. BETHLEHEM WOMAN 10 – فلسطينية من بيت لحم تحمل جرة الماء





11. JERUSALEM MAN 11 – شيخ مقدسي



12. GAZAN MEN 12 – رجال من غزة (كتب أسفلها سكان غزة الأصليين – فلسطين)



13. RAMALLAH WOMAN



14. RAMALLAH FAMILY 14 – عائلة من رام الله





15. RAMALLAH WOMAN 15 – امرأة من رام الله





16. BEERSHEBA BEDOUIN 16 – بدو من بئر سبع





17. WOMAN & CHILD FLEEING PALESTINE DURING THE NAKBA 17 – نساء وأطفال فلسطين يهربون خلال النكبة – 1948



18. 100 YEAR OLD MAN 18 – فلسطيني يبلغ 100 عام





19. BETHLEHEM WOMAN, 1940 19 – امرأة من بيت لحم عام 1940 تنظر لأرضها

20. JERUSALEM 20 – القدس





21. DEMONSTRATION AGAINST ZIONIST COLONIZATION/BRITISH RULE, 1920 21 – مظاهرات ضد الاستيطان الإسرائيلي خلال الاحتلال البريطاني عام 1920

22. DOME OF THE ROCK, JERUSALEM 22 – قبة الصخرة في القدس

23. SEA OF GALILEE FISHERMAN, 1930 23 – صيادون في بحر الجليل عام 1930

24. EARLY 1900 DEMONSTRATION IN JAFFA 24 – احتجاجات في 1900 في يافا





25. JERUSALEM BETWEEN 1898 AND 1914 25 – القدس بين 1898 و 1914



26. JERUSALEM 26 – القدس



27. JERUSALEM GRAIN MARKET 27– سوق القدس للحبوب



28. NABLUS 28 – نابلس

29. BETHLEHEM 29 – بيت لحم



30. THE GREEK PATRIARCH OF JERUSALEM, 1940 30 – البطريرك اليوناني في القدس عام 1940



31. JERUSALEM POTTER, 1934 31 – صانع فخار مقدسي عام 1934





Advertisements

Share this: Share

Facebook

Twitter



Email

Like this: Like Loading... Related

Filed under: Jewish Crimes, Jewish Deception, Jewish Lies, Jewish terror state, Jews, land theft, Nakba and ROR, Palestine, Talmud At Work, Uprooted Palestinians, US Congress, Water theft |