ما الذي تغيّر مع إسقاط الطائرة «الإسرائيلية»؟

لمهم في ما جرى هو أنه إعلان عن أن سورية أتمّت إعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي، وهو ما سبق وأعلنه نائب وزير خارجيتها مع بدء العملية العسكرية التركية في شمال سورية ببيان رسمي مكتوب، تجاهلت «إسرائيل» بسبب غطرستها قراءة مضمونه جيداً، ولولا ذلك لما غامرت سورية التي تحمّلت الكثير من التمادي «الإسرائيلي»

– إسقاط الطائرة «الإسرائيلية» بالدفاعات الجوية السورية، فرض هوامش ضيقة جداً أمام حلف خصوم سورية وحلفائها، فإما تُقبل التهدئة وما تعنيه من فرض قواعد جديدة، أو المضي بالتصعيد وما يطرحه من مخاطر حرب غير مضمونة النتائج

فما الذي سيجري إذا كرر الأميركيون غارات شمال دير الزور، وهل ستتعرّض طائراتهم للصواريخ؟ وهل يستطيع الأتراك تجاهل ما قد يحدث إذا دخلت طائراتهم الأجواء السورية وتجاهلت التحذير السوري؟ وإسرائيل نفسها ماذا عساها تفعل؟ وماذا ستفعل السعودية وتركيا تجاه مضي الجيش السوري في عمليات التطهير والتقدم في إدلب والغوطة؟