«النكبة»… وذكرى مختلفة بمفهوم مختلف

«إنّ الأمة العربية والإسلامية لم تخُض حرباً بعد وفاة الرسول الأكرم وصلاح الدين، إلا حرب 2006»

«ليت هناك نظامان آخران كالنظام السوري في حاضرنا العربي والإسلامي»

انّ َمن باع فلسطين ومَن تسبّب بضياعها وتآمر عليها، لا يمكن ان يكون مؤتمناً على قضيتنا

هم جزء من غالبية لم تفقد بوصلتها، اختارت الانتصار للوطن فقط

انّ ثقتنا بأنصار فلسطين لا تهزها نكباتنا الداخلية على الصعد كافة