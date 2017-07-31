Emil Lahoud: Exposing Lebanon’s and Arab zionists

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Filed under: Al Qaeda, AngloZionist Empire, Arab Zionists, Assad, Future Movement, Hariri, Hezbollah, ISIL, Lahoud, March 14 Movement, MUSLIM ZIONISTS, Nasrallah, Russia, Siniora, Takfiris, Wahabism At Work, War on Syria, Zionist entity | Tagged: Ersal |
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