Emil Lahoud: Exposing Lebanon’s and Arab zionists

Posted on July 31, 2017 by martyrashrakat

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Filed under: Al Qaeda, AngloZionist Empire, Arab Zionists, Assad, Future Movement, Hariri, Hezbollah, ISIL, Lahoud, March 14 Movement, MUSLIM ZIONISTS, Nasrallah, Russia, Siniora, Takfiris, Wahabism At Work, War on Syria, Zionist entity | Tagged: |

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One Response

  1. Pikos Apikos, on July 31, 2017 at 3:35 pm said:

    Reblogged this on penelopap.

    Reply

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