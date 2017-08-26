لماذا جمّد قائد الجيش المرحلة الرابعة وكيف يمكن لأميركا المساعدة؟

Posted on by martyrashrakat

الاميركيون لا يهتمون بمصير أيّ مدني، تماماً كما يفعلون الآن في العراق وفي سوريا (أ ف ب)

تساءل كثيرون عن سبب الإطلالة الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لا سيما أن خطابه تضمن في قسم كبير منه عرضاً لمجريات عسكرية وأجندة عمل زمنية، كان بمقدور آخرين من قيادة الحزب أو غرفة عمليات المقاومة الاسلامية الحديث عنها. كذلك بدا للبعض أن السيد نصرالله لم يطلق مواقف خاصة في المناسبة، بل اكتفى بعرض وتقدير للموقف ورسم إطار للعمليات السياسية والعسكرية في المرحلة المقبلة.

لندع جانباً «تعفيسات» تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، التي لا ينفع إيرادها خارج التقرير الصحافي الذي يصل ثامر السبهان كل يوم عن نشاط أصدقائه في لبنان.

لكن، قد يكون مناسباً الإشارة الى نقطتين مركزيتين في مداخلة السيد:

أولاً: إعلانه عن عيد تحرير جديد للبنان. وهو ربطه بمن أنجزه مباشرة، متحدثاً مرة جديدة عن ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، ومضيفاً الجيش العربي السوري . وهي إضافة تنطلق من كون الجيش السوري يقوم بعمل عسكري من الجانب السوري للحدود، بما يحقق النتيجة الفعلية لهدف لبنان إبعاد عناصر الارهاب من أراضيه ومن على حدوده. كذلك فإن الجيش السوري فتح الطريق أمام رجال المقاومة لتنفيذ خطة عسكرية تقوم أساساً على التنسيق مع الجيش اللبناني بغية مساعدته على تحقيق هدف «فجر الجرود».

لكن الأهم ليس إضافة السيد للضلع الرابع المتمثل بالجيش السوري، بل في كونه حسم وجزم بأنه لا وجود لشركاء آخرين في صناعة هذا النصر. وهو هنا يقصد الاميركيين الذين يريدون أن يظهروا كأنهم هم من وقف خلف قرار الجيش اللبناني بشنّ العملية، وأنهم من وفّر حاجات الجيش لأجل النجاح في مهمته.

والسيد هنا يقطع الطريق على محاولات لا تخصّ الاميركيين فقط، بل بعض الجماعات اللبنانية، وبينها أوساط نافذة داخل الجيش اللبناني، التي بدأت من اليوم الاول التهليل للدعم الاميركي.

ثانياً: ان السيد نصرالله أراد جعل النقاش حول المرحلة المقبلة واقعياً الى أبعد الحدود. فهو يعرف جيداً أسباب توقف الجيش عن شنّ هجوم المرحلة الرابعة. وهو يعلم أيضاً الحاجات اللوجستية والامنية والعسكرية التي يحتاج إليها الجيش، كما يحتاج إليها الجيش السوري والمقاومة لإنجاز المرحلة الاخيرة، خصوصاً أنها ستكون قاسية وتتطلب الى جانب العمل العسكري الدقيق قراراً كبيراً بتحمّل المسؤولية عن الأثمان المطلوبة لإنجازها، سواء لناحية الخسائر التي ستصيب المهاجمين، أو لجهة احتمال كبير بسقوط ضحايا مدنيين من بين العائلات الموجودة الى جانب المسلحين في الجرود.

وعندما كشف السيد عن مداولات قيادة المقاومة مع القيادة السورية بشأن المرحلة الاخيرة، إنما أراد فتح الباب أمام خيار منطقي ومعقول، يفرض البحث عن طريقة لإنجاز المهمة من خلال عمليات ضغط بالنار على المسلحين، بغية دفعهم الى الاستسلام. وهي عملية قد تستوجب في لحظة معينة، وهذا ما تدل عليه التجربة السورية، عقد تسوية مع هؤلاء المسلحين، وبالتالي، فإن عنوان أي تسوية يعقدها المسلحون تقضي بتوفير ممر آمن لهم كي ينتقلوا الى مناطق وجود تنظيمهم في سوريا، ما يعني الحاجة الفعلية الى التنسيق مع دمشق. وما قاله السيد عن مطلب دمشق التنسيق المباشر والرسمي والعلني، سيكون أضعف الإيمان في حال أراد الجميع، وخصوصاً الجانب اللبناني، إنهاء معركة الجرود بأسرع وقت وأقل كلفة.

ما لم يقله السيد في مداخلته، وما لا يرغب كثيرون في الحديث عنه، يتعلق بخطط الجيش خلال الايام الماضية، إذ عندما أبلغت قيادة الجبهة قائد الجيش بإنجاز المراحل الاولى التمهيدية، وأن القرار بالحسم يفترض حسابات من نوع مختلف، سارع العماد جوزيف عون الى التشاور مع ضباطه، وانتهى الى قرار وقف العمليات الهجومية. وهو ما دفعه الى زيارة القصر الجمهوري وإبلاغ الرئيس ميشال عون أن قيادة الجيش تحتاج الى وقت لمراجعة الموقف. وبعد عودته الى اليرزة، قال قائد الجيش أمام كبار الضباط إن تأخير العملية الحاسمة سيكون لمدة 36 ساعة فقط، وسيصار الى إطلاق المعركة صباح الخميس. لكن مساء الاربعاء، عاد وقرر تأجيلها الى صباح الجمعة، ثم عاد وأجّلها من دون تحديد موعد جديد لها.

لماذا فعل ذلك؟

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عن حيل الجبناء والمهزومين حرب الجرود 1 و2: بعض ما لم يُقل عنها الجيش ارسل تطمينات، وجعل القرار السياسي يلحق بالقرار العسكري (أ ف ب) رغم ان الحملة العسكرية للجيش على تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك ــ القاع توشك على نهايتها، بعد اجتيار طريق المئة كيلومتر دونما تقليل خطورة الجيب المتبقي، بيد ان ما سبقها لم يكن اقل اهمية من الانتصار المتوخى نقولا ناصيف حتى عشية اعلان الجيش حرب الجرود ــ 2 ضد تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك ــ القاع، لم يكن في الامكان تجاهل وطأة الاشارات التي تلقتها قيادته حيال معركة كان قد أعلن عن التحضير لها قبل اكثر من اسبوع على صفارتها، وشاع الحديث عن احتمالها في الايام القليلة التي تلت اندلاع حرب الجرود ــ 1 في عرسال في 21 تموز. لعل ابرز تلك الاشارات الآتي: 1 ــ لو لم تقع حرب جرود عرسال وتخلص الى ما افضت اليه بطرد مسلحي «جبهة النصرة»، لما بدأت حرب جرود رأس بعلبك ــ القاع . فرض حزب الله الحرب الاولى، توقيتها، على الافرقاء اللبنانيين جميعاً وخصوصاً السلطة الاجرائية وهو عضو فيها. ذهب اليها بمفرده قبل ان يلوح الامين العام السيد حسن نصرالله بأنه سيستكمل حرب جرود رأس بعلبك ــ القاع اذا لم يسارع الجيش الى قيادتها . هو بذلك وضع السلطة السياسية امام احد خيارين لا مفر من احدهما، رمى في الوقت نفسه الى فرض التوقيت المتزامن في ما جرى في عرسال، ثم في ما جرى في رأس بعلبك ــ القاع. فإذا الجيشان اللبناني والسوري يخوضان معركة واحدة ضد عدو واحد من مقلبين دونما تنسيق مباشر. إلا ان هذا التوقيت أنهى كذلك مفاعيل قرار سياسي لم يكن خافياً على قيادة الجيش، كما على حزب الله، كما على الافرقاء اللبنانيين الآخرين، كان قد قضى بمنع تنظيف الجرود من تنظيمات متطرفة. ميّز تيار المستقبل «الارهابي» فيها كتنظيم «داعش» عن «غير الارهابي» كـ«جبهة النصرة»، وظلت هذه الجبهة حتى الامس القريب ــ وقد تكون لا تزال كذلك في حسبان التيار وفريق سياسي عريض ــ توصف بأنها فصيل من مناوئي الرئيس السوري ونظامه. وهي تبعاً لذلك تدخل في عداد المعارضة السورية المسلحة التي يقتضي تشجيعها ودعمها، ما حتّم بقاءها في الجرود وتوفير صلة وصل دائمة بينها ومخيمات عرسال عبر طريق آمن من وادي حميد اليها. استمر الامر كذلك في السنوات الثلاث المنصرمة الى ان اقفله قائد الجيش العماد جوزف عون نهائياً اسابيع قبل حرب جرود عرسال. اذذاك بات الجيش، باندلاع حرب الجرود ــ 1، امام قرار عسكري باستكمالها، والسلطة السياسية امام قرار سياسي باللحاق بالقرار العسكري. كي تكون خلاصة ذلك ان ما لم يفعله الجيش بعد 2 آب 2014 ها هو ينجزه اليوم. 2 ــ لم تكن القنوات الديبلوماسية ذات الصلة المؤثرة بالجيش كالاميركيين والبريطانيين ــ ذات الاهتمام المباشر بمدّه بالمساعدات العسكرية ــ اقل اهتماماً بمراقبة هذا المسار وتتبعه. ابرزت تخوفها من نشوء تنسيق عسكري بين الجيش اللبناني وكل من حزب الله والجيش السوري في معركة جرود عرسا ل التي فتحت الباب على معركة جرود رأس بعلبك ــ القاع. كلتا السفارتين اثارتا علامة استفهام عن توقيت المعركة الاولى، ووجدتاها من صنع حزب الله وسوريا، ما جعل توقيت المعركة الثانية متأثراً بهذين العاملين، كي تقولا ان حزب الله وسوريا استدرجا الحكومة اللبنانية والجيش الى المعركة الثانية. حملت القنوات الديبلوماسية هذه رسائل شتى الى رئيس الحكومة سعد الحريري وقيادة الجيش والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم المفاوض اللبناني الرسمي في حرب جرود عرسال. بعض ما في هذه الرسائل ثلاثٌ: ــ رفض مطلق لأي تنسيق بين الجيش اللبناني وكل من حزب الله والجيش السوري في معارك الجرود.

ــ اعتقادهما بأن الجيش اللبناني ربما يحتاج الى مزيد من الوقت لاستكمال عتاده وقدراته واسلحته لشن الحرب وكسبها في اسرع وقت، رغم تأكيد السفارتين ان تصفية تنظيم «داعش» هدف اميركي ــ بريطاني حيوي ضروري ولا رجوع عنه.

ــ توفير اوسع اجماع وطني على الجيش ومهمته في ضرب التنظيمات الارهابية من خلال خطة اعلامية تحضّر لها.

3 ــ منذ معركة الجرود 1، قدّم الجيش ما يكفي من التطمينات لمراجعيه الديبلوماسيين المعنيين وسواهم، عن موقفه حيال ما كان يجري في السلسلة الشرقية. لم يتوقف يومذاك، ولا في المعركة التالية «فجر الجرود»، عن ترداده يومياً تقريباً ان لا تنسيق بينه والجيش السوري وحزب الله، ولا غرفة عمليات مشتركة، ولا تواصل معهما . قال ايضاً انه غير معني بما يدور في الحرب السورية، ولا شأن له في الصراع الناشب بين النظام ومعارضيه، بيد انه معني بالتأكيد بمنع وصول التنظيمات الارهابية الى الداخل اللبنانية وهي المهمة الاساسية التي ناطها بنفسه مذ اقفل الطريق المفتوحة ما بين الجرود ومخيمات النازحين في عرسال. شدد الى ذلك على تمسكه بالتعاون مع الغرب في مدّه بالسلاح والامكانات العسكرية المتطورة ما دام يخوض وإياه معركة مشتركة في مواجهة الارهاب. في ذلك طمأنة رئيسية الى ان سلاح الغرب هو بين ايدي الجيش وهو مَن يستخدمه. لكن الجانب غير المعلن في موقف الجيش ــ وهو ليس سرّياً بالضرورة ولم يكن كذلك ولا مخفياً ــ ان العمليات العسكرية على الارض هي التي تحدد مسار الحرب ونتائجها، وهي التي تفرض وقائعها وتطورها والخيارات التي تحتمها من اجل المحافظة على قوى الجيش وامنها وسلاحها وعتادها. الواضح ان اطلاق قائد الجيش الحملة العسكرية فجر 19 آب كان ثمرة توقيت عسكري بحت لكل ما يقتضي ان ينتظر حرب الجرود ــ 2 في ضوء المعطيات تلك كلها. مقالات أخرى لنقولا ناصيف: ساترفيلد العائد… والودّ المفقود مع عون

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https://youtu.be/2REqP8MLdBQ

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Filed under: Al Qaeda, AngloZionist Empire, Arab Zionists, Future Movement, GCC, Geagea, ISIL, Lebanon's army, LF, March 14 Movement, Phalange party, Siniora, Syrian Army, US Foreign Policy, USA, War on Syria | Tagged: Ersal, Qalamoun |